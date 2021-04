À Québec, on vaccinera aussi de nuit ce samedi

Confrontées à une hausse record des cas de COVID-19, les autorités de santé publique de Québec vont vacciner les gens la nuit ce samedi.

« À partir de minuit et ce, pour un 24 heures, le Centre de foires va être occupé en permanence », a expliqué la responsable de la vaccination au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Patricia McKinnon. « On va donner l’électrochoc dont la région a besoin pour se sortir de la pandémie. »

Les personnes disposées à se faire vacciner la nuit pourront le faire sur rendez-vous dont la confirmation pourra leur servir de laissez-passer si elles croisent des policiers durant le couvre-feu.

Jeudi, les gens de Québec ont afflué vers les sites de vaccinations d’AstraZeneca offerts aux gens de 55 ans et plus. Au total, 1250 ont ainsi pu être vaccinées.

Pour augmenter le rythme actuel de vaccination, le CIUSSS a en outre obtenu 20 000 vaccins d’AstraZeneca supplémentaires à déployer

Un record de 436 nouveaux cas ont été recensés au cours des dernières 24 heures dans la région.

D’autres détails suivront.