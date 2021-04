Retour du couvre-feu à 20 h à Montréal dès dimanche

Le couvre-feu sera ramené à 20 h à Montréal et à Laval dès dimanche. Les mesures spéciales d’urgence à Québec, Lévis et Gatineau seront par ailleurs prolongées d’une semaine, alors que la flambée du nombre de nouveaux cas de la COVID-19 se poursuit dans ces régions.

Actuellement, « on ne voit pas une forte progression » des cas de COVID-19 dans la métropole ainsi qu’à Laval. Mais tous les experts s’entendent que « ça va arriver à Montréal », a souligné jeudi le premier ministre du Québec, François Legault, lors d’une conférence tenue à 17 h à Montréal. Ainsi, le couvre-feu, qui a été repoussé à 21 h 30 à la mi-mars, reviendra à 20 h dès dimanche afin de contrer les rassemblements intérieurs.

Les mesures de reconfinement annoncées notamment à Québec, à Lévis, en Beauce et à Gatineau seront par ailleurs prolongées pendant une semaine à partir du 12 avril, a annoncé jeudi le premier ministre François Legault, alors que la flambée du nombre de nouveaux cas de la COVID-19 se poursuit dans ces régions. Ces mesures impliquent notamment la fermeture des commerces non essentiels, des salles de spectacles et des écoles primaires et secondaires.

Dans les derniers jours, les nouveaux cas de COVID-19 ont continué de grimper dans ces régions. Plus de 420 cas positifs ont entre autres été associés, de façon directe ou indirecte, à l’éclosion qui a eu lieu au Méga Fitness Gym, situé à Québec. Le taux de positivité s’élève maintenant à 7,9 % dans cette région.

D’autres détails suivront.