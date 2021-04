En zone rouge, retour à la case confinement

Il aura fallu onze jours pour le gouvernement face volte-face. François Legault ordonne à nouveau la fermeture des salles de sport, oblige un enseignement partiel du secondaire à distance et limite la fréquentation des lieux de culte dans les zones rouges.

Le premier ministre a annoncé en conférence de presse que dans les zones rouges, dès lundi prochain, les élèves de secondaires 3, 4 et 5 devront retourner à un enseignement par alternance. « Les élèves vont aller à l’école une journée sur deux ». Les activités parascolaires sont également annulées.

À partir de jeudi cette semaine, dans les zones rouges, les salles de sport devront également fermer. Les lieux de cultes ne pourront accueillir que 25 personnes.

En zone orange, les masques seront dorénavant obligatoires dans les écoles primaires même pour les plus jeunes. « On le fait déjà dans les zones rouges et ça se passe très bien », s’est défendu le premier ministre. De plus, les lieux de cultes ne pourront accueillir que 100 personnes à la fois.

« Avril, ça va être le mois de tous les dangers », a lancé François Legault, flanqué de son ministre de la santé et du directeur national de la Santé publique. « Pour l’instant, si on regarde Montréal, on ne remarque pas d’augmentation de cas, mais on ajuste des mesures. » Il a d’ailleurs qualifié ces mesures de « préventives ».

Sur l’île de Montréal, 300 cas de COVID-19 ont été rapportés dans les dernières 24 heures. 

AstraZeneca pour les 55 ans et plus

À partir de jeudi, 350 000 vaccins d’AstraZeneca seront disponibles pour les 55 ans et plus, les seuls à être autorisé à les recevoir. Les patients pourront se faire vacciner sans rendez-vous, a précisé le ministre de la Santé, Christian Dubé. Les sites de vaccination concernés seront annoncés demain.

Le ministre a également annoncé ouvrir la vaccination aux 60 ans et plus partout au Québec.

D’autres détails suivront.