Trudeau annonce un investissement de plusieurs millions dans la relance du pays

Passeport vaccinal

Nous n'avons pas seulement atteint notre objectif de vaccination de mars, nous l'avons dépassé affirme Justin Trudeau en point de presse, détaillant que 10 millions de doses avait été administrées pour l'instant.Le premier ministre canadien annonce que la vaccination va accélérer dans tout le pays.Chaque semaine désormais, 1 million de doses de Pfizer seront livrées au Canada et la firme américaine devancera une livraison de 5 millions de doses avant l'été. «Nous essayons de faire rentrer le plus de vaccins possible, le plus rapidement possible.»Également, Justin Trudeau annonce que 700 millions de dollars seront investis dans la relance du pays face à la COVID-19. Le gouvernement fédéral s'est engagé à apporter toute aide suuplémentaire que demanderont les provinces, sous toutes leurs formes, que ce soit des tests de dépistages, des aides aux entreprises, de soignants, etc. La priorité reste cependant de livrer aux provinces des doses de vaccin.L'aide au personnes malades de la COVID-19 sera bonifiée de deux semaines pour que les personnes infectées n'aient pas à choisir entre aller travailler et éviter d'infecter leur entourage.La Dr Tam a demandé à la population de limiter ses trajets, nottamment entre région et pour des fins de loisir afin de limiter la propagation des variants, de plus en plus présents. Parmi plus de 15000 cas de variant, le variant B1.1.7 compte pour 90% des cas.Nous avons atteint hier le jalon des 10 millions de doses livré, a-t-elle ajouté, appelant les canadiens à se faire vacciner dès que le tour de leur tranche d'âge viendra. «Personne n'est protégé tant que tout le monde n'est pas protégé» a-t-elle asséné.On n'est encore dans une troisième, «qui est extrêmement sérieuse», a appuyé Justin Trudeau. L'ouverture des frontières et les voyages à l'étranger sont donc pour l'instant encore exclus afin d'applatir la courbe.Rester relatiovement vague sur le sujet, Justin Trudeau a insinué que les personnes ayant reçu un vaccin non approuvé par le Canada et souhaitant entrer dans le pays devront probablement attendre l'approbation du dit vaccin par les autorités sanitaires.D'autres détails suivront...