Québec va ouvrir la vaccination aux travailleurs essentiels

Les autorités québécoises de santé sont sur le point d’élargir à d’autres clientèles l’opération de vaccination contre la COVID-19.

Dans un message transmis en milieu de matinée, mardi, sur son compte Twitter, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a écrit que la vaccination serait bientôt offerte aux personnes souffrant de maladies chroniques et aux travailleurs essentiels. Le ministre n’a pas fait d’annonce formelle, mais son message à l’intention de ces deux catégories de personnes ne comportait pas de conditions d’âge.

Et le ministre a ajouté qu’aux quelque 34 000 doses de vaccin ayant déjà été livrées aux régions du Québec, une vingtaine d’autres milliers sont ajoutés.

On ajuste les opérations. C’est normal lorsqu’on change de groupe prioritaire.



On a livré 34k doses vers les régions

On en ajoute 20k doses

On va ouvrir aux malades chroniques/travailleurs essentiels bientôt



Le mot d’ordre : vacciner. https://t.co/RD1TrDkGXf