Les hôpitaux du Québec devraient tenir le coup, selon l’INESSS

Le nombre de malades de la COVID-19 alités dans les établissements de santé du Québec augmentera au cours de la prochaine semaine, mais ne devrait pas dépasser la capacité du réseau, a prédit jeudi l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

Selon les plus récentes projections de l’INESSS sur les risques d’hospitalisation et sur les besoins hospitaliers liés à la pandémie, 234 personnes devront être soignées à l’hôpital, dont 51 aux soins intensifs, à travers le Québec. Il s’agit d’une augmentation de 23 % par rapport à la semaine dernière. Le nombre de cas de COVID-19 a quant à lui augmenté de 20 % durant la même période, passant de 5015 à 6006.

« La hausse des cas est particulièrement importante chez les résidents de la Montérégie (+43 %) et a pratiquement doublé dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches (+97 %) », écrivent les chercheurs de l’INESSS dans leur rapport sur les risques d’hospitalisation.

Cela pourrait se traduire par une augmentation relative de 20 % de l’occupation des lits d’hôpitaux aux soins courants et de 40 % des lits aux soins intensifs au cours des trois prochaines semaines. Les chercheurs de l’INESSS ne prévoient toutefois pas de dépassement des capacités hospitalières au cours des deux à trois prochaines semaines puisque 12 % des lits de soins courants et 15 % des lits de soins intensifs étaient occupés en date du 26 mars.

L’augmentation du nombre de patients hospitalisés pourrait toutefois varier d’une région à l’autre. Certains établissements de santé pourraient s’en retrouver fragilisés.

À Montréal et dans sa périphérie, l’INESSS prévoit un maintien du taux d’occupation des lits dans les hôpitaux. Un peu plus du quart des lits de soins courants et près de la moitié des lits de soins intensifs pour les patients atteints de la COVID-19 sont présentement occupés.

Tous les groupes d’âge sont touchés par l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 à l’exception des personnes âgées de 80 ans et plus, qui ont été parmi les premières à être vaccinées. L’INESSS note que leur proportion parmi les cas traités dans les établissements de santé est en baisse depuis quatre semaines. La même tendance s’observe pour les personnes qui habitent dans des résidences privées pour aînés, des ressources intermédiaires et des ressources de type familial.