L’Ontario se reconfinera pendant un mois pour freiner la troisième vague

L’Ontario annoncera jeudi l’imposition pendant 28 jours d’une série de mesures sanitaires strictes pour contrer la récente flambée de cas de COVID-19, selon ce qu’a appris La Presse canadienne.

Une source bien informée des discussions tenues mercredi soir par des membres du cabinet du gouvernement de l’Ontario a signalé que les dernières précisions à ces mesures exceptionnelles seraient décidées jeudi matin.

Cette source, qui n’a pas été autorisée à faire des révélations publiques, a assuré que les écoles de la province demeureraient toutefois ouvertes après le congé de Pâques.

Plus tôt cette semaine, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a exhorté les Ontariens à ne pas prévoir de rencontres lors du congé pascal et à rester à la maison à l’approche de l’entrée en vigueur de nouvelles règles.

Mercredi, le premier ministre a prévenu que des annonces seraient faites le lendemain. Quelques heures plus tôt, 2333 nouveaux cas de COVID-19 et 15 décès étaient rapportés dans la province. Les unités de soins intensifs de la province comptaient 421 patients atteints de la COVID-19, un nouveau sommet depuis le début de la pandémie.

Plus de 150 médecins de l’unité de soins intensifs ont signé jeudi une lettre ouverte envoyée à M. Ford, à la ministre de la Santé, Christine Elliott, et au médecin hygiéniste en chef, le Dr David Williams, appelant à de nouvelles mesures plus strictes. « Les mesures et le cadre actuels ne fonctionnent pas pour contenir la propagation de ce virus », lit-on dans la lettre. « Même si nous avions une capacité de soins intensifs illimitée, permettre à ces [variants préoccupants] de se propager de manière exponentielle est contraire à l’éthique. »

La lettre indique que les médecins voient des patients plus jeunes sous respirateurs, dont beaucoup sont des parents d’enfants d’âge scolaire. Il note que les personnes admises aux soins intensifs ont contracté la COVID-19 au travail ou ont suivi toutes les règles et ne sont sorties que pour l’épicerie.