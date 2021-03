Le Québec repasse au-delà de la barre des 1000 cas quotidiens

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 dans la province repasse la barre du millier mercredi, alors que Québec en signale 1025.

Un total de 311 091 personnes ont été infectées par le virus depuis le début de la pandémie ; 291 906 d’entre elles sont considérées comme rétablies.

Neuf nouveaux décès s’ajoutent au bilan, qui s’élève maintenant à 10 667. Trois décès sont survenus dans les 24 dernières heures et six entre le 24 et le 29 mars.

Suivez l'évolution de la COVID-19 au Québec Consultez notre tableau de bord interactif.

On rapporte 485 hospitalisations, une baisse de deux, et 120 personnes aux soins intensifs, une diminution de six.

Un total de 38 757 prélèvements ont été réalisés le 29 mars.

En ce qui concerne la vaccination, 42 298 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 1349 326, sur 1652 905 doses reçues.

Le ministère de la Santé note que 99 450 doses du vaccin de Pfizer reçues sont actuellement en transit dans le réseau. Cette livraison complète la commande de 272 610 doses du vaccin de Pfizer attendue cette semaine.