Le premier ministre François Legault se résout à resserrer considérablement les règles sanitaires dans les régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et de l’Outaouais afin de stopper la COVID-19 dans son élan.

Il imposera un couvre-feu de nouveau à compter de 20 h, en plus d’ordonner la fermeture des écoles et des commerces non essentiels à Québec, Lévis et Gatineau, selon nos informations.

M. Legault officialisera sa décision lors d’un point de presse sur la colline Parlementaire, mercredi à 17 h. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, l’accompagneront pour l’occasion.

Le chef du gouvernement disait encore il y a quelques heures que l’ouverture des écoles au temps de la COVID-19 constituait sa « plus grande fierté ». « Il y a un risque associé au fait que les enfants soient à l’école à temps plein, mais on pense que le risque est plus grand si on les garde à la maison — d’abord, plus grand pour leur apprentissage ou leur réussite, puis plus grand pour leur santé mentale », avait-il dit en conférence de presse mardi.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale est actuellement confronté à 65 éclosions actives, dont 30 dans des milieux de travail, 13 dans des écoles et services de garde, neuf éclosions dans des bars, restaurants, cafés ainsi que trois dans des installations sportives, récréatives et communautaires. Dans son dernier bilan quotidien, le ministère de la Santé a recensé 1025 nouvelles personnes déclarées positives à la COVID-19, dont 194 personnes dans la Capitale-Nationale, 51 personnes dans Chaudière-Appalaches et 100 personnes en Outaouais.

Pour la région de l’Outaouais, 100 nouveaux cas en 24 heures, c’est du jamais vu depuis le début de la pandémie. Les soignants à pied d’œuvre dans les établissements hospitaliers, qui sont aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre criante, sont « découragés », souligne le président du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais, Patrick Guay. « L’employeur nous a mentionné vendredi dernier qu’il y aurait d’autres délestages ou déplacements. On doit en savoir plus demain [jeudi] », confie-t-il.

Selon le syndicat, les quatre lits destinés aux patients atteints de la COVID-19 aux soins intensifs de l’hôpital de Hull sont actuellement occupés. « Ils peuvent augmenter jusqu’à 12 lits », indique M. Guay. « Mais ils vont devoir rapatrier des infirmières et des préposés », avertit-il.

Patrick Guay croit qu’il faudra mettre la pédale douce sur les chirurgies. « On n’aura pas le choix. On n’a pas assez de professionnelles en soins », dit-il.

De plus en plus d’infirmières quittent le navire pour travailler sur l’autre rive de la rivière des Outaouais, en Ontario, signale M. Guay. L’Hôpital Montfort mène d’ailleurs une offensive pour recruter des soignantes québécoises. Il offre un incitatif de 10 000 dollars à toute infirmière n’ayant pas travaillé en Ontario depuis au moins six mois et s’engageant à travailler à temps plein pendant un an.

De son côté, l’Ontario a répertorié 2333 nouveaux cas de COVID-19 mercredi — dont 124 à Ottawa et 785 à Toronto.

Le premier ministre Doug Ford a pour sa part prévu faire le point sur la lutte contre la COVID-19 jeudi, tout en laissant entendre qu’il pourrait, lui aussi, resserrer les mesures sanitaires. Les autorités somment toutefois déjà les citoyens d’éviter de se rassembler cette fin de semaine pour Pâques.

L’Ontario a, comme le Québec, assoupli ses mesures sanitaires au fil des dernières semaines. « Restez à l’écoute. Vous entendrez une annonce demain [jeudi] », a affirmé le premier ministre Ford, se disant « très, très préoccupé » par cette nouvelle hausse des cas sévères qui nécessitent une admission aux soins intensifs.

Pas moins de 78 personnes ont été admises aux soins intensifs lundi et mardi. La province rapportait mercredi un nombre record de 421 patients dans ses unités de soins intensifs. Au plus fort de la seconde vague en janvier 420 patients se trouvaient aux soins intensifs.

Avec Marie-Eve Cousineau et Marie Vastel

D’autres détails suivront.