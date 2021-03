Québec annonce la suspension du vaccin d'AstraZeneca pour les personnes de moins de 55 ans jusqu'à nouvel ordre.Dans un communiqué diffusé lundi, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dit que cette décision a été prise de concert avec l'Agence de la santé publique du Canada et les autres provinces canadiennes, en suivant les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI).Le CCNI n'a toujours pas fait part de ses nouvelles recommandations en la matière.Le MSSS soutient que l'Agence européenne des médicaments évalue un potentiel lien entre le vaccin d'AstraZeneca et certaines complications de santé, telles que la thrombose veineuse cérébrale. De « très rares cas » sont survenus dans certains pays européens et aucun au Canada.La majorité de ces cas de complications touchaient des femmes de moins de 55 ans, mais le MSSS estime qu'il n'est pas possible de déterminer s'il y a un lien avec le sexe de la personne.Jusqu'à présent, 111 000 doses du vaccin AstraZeneca ont été administrées au Québec. Le MSSS dit que certains rendez-vous de vaccination pourraient être reportés, selon la disponibilité des doses.D'autres détails suivront.