Le ministre Dubé a espoir de ralentir l’avancée de la troisième vague

Les responsables de la vaccination dans la métropole mènent des campagnes de terrain dans certains quartiers jugés plus vulnérables. À Montréal-Nord, ils tentent de ralentir l’implantation des variants plus transmissibles avant que la troisième vague ne prenne son envol.

« Ce qu’on peut faire avec la troisième vague, c’est la contrôler », a déclaré lundi avant-midi Christian Dubé, le ministre de la Santé du Québec, qui rendait visite à une clinique éphémère installée dans le Centre d’activités de Montréal-Nord pour le maintien de l’équilibre émotionnel (CAMÉE).

Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, qui dessert entre autres Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord et Saint-Laurent, mène depuis jeudi dernier un projet-pilote de « cliniques éphémères » qui vise à « toucher les usagers les plus vulnérables et qui risquent de ne pas se déplacer ».

Selon le ministre Dubé, les initiatives qui misent sur la « qualité » plutôt que la « quantité » jouent un rôle essentiel pour protéger la population.

Si le variant B.1.1.7 est bien en selle dans certains quartiers de l’ouest de Montréal, il progresse plus lentement à Montréal-Nord pour l’instant. Néanmoins, de plus en plus de cas y sont associés ces dernières semaines, selon Mylène Drouin, la directrice régionale de la santé publique, qui était aux côtés du ministre Dubé.

« Montréal-Nord n’est pas épargné » par les variants, a-t-elle dit, soulignant au passage que 19 % de la population montréalaise est désormais vaccinée.

La grande diversité de langues parlées dans l’arrondissement Montréal-Nord fait en sorte qu’il est plus difficile d’y rejoindre les populations actuellement éligibles à la vaccination, a ajouté la Dre Drouin.

Depuis un mois, a-t-elle rappelé, la Santé publique montréalaise a ajouté quelques questions concernant le profil racial et linguistique des personnes contactées lors de la recherche de contacts. Ces questions permettront aux autorités sanitaires d’ajuster leur analyse de la situation en fonction de ces variables.