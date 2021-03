891 nouveaux cas et 4 décès de plus au Québec

Québec signale lundi 891 nouveaux cas de COVID-19 en plus d’ajouter quatre décès à son bilan.

Ce bilan s’élève maintenant à 309 202 personnes infectées depuis le début de la pandémie — dont 290 564 sont considérées comme rétablies — et 10 651 décès.

Suivez l'évolution de la COVID-19 au Québec Consultez notre tableau de bord interactif.

Cinq décès sont rapportés lundi, mais on en a retiré un du bilan puisqu’il a été démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. Deux décès sont survenus dans les 24 dernières heures, un entre le 22 et le 27 mars et deux avant le 27 mars.

On compte 477 hospitalisations, une baisse de trois comparativement à la veille, mais 120 patients aux soins intensifs, une hausse de six.

Un total de 22 121 prélèvements ont été réalisés le 27 mars.

En ce qui concerne la vaccination, 38 801 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 1 261 855, sur 1 380 295 reçues.

Le Québec doit recevoir cette semaine 272 610 doses du vaccin de Pfizer. Aucune dose des vaccins de Moderna et de Covishield (développé par AstraZeneca) n’est attendue.