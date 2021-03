«On voit le début d’une troisième vague», constate François Legault

Le premier ministre François Legault s’abstient pour le moment de resserrer les mesures sanitaires en dépit du signal d’alarme de l’Institut national de santé publique (INSPQ) face à l’avancée des variants.

« On voit le début d’une troisième vague », a convenu M. Legault au terme d’une semaine marquée par une hausse constante des nouveaux cas de COVID-19. Le ministère de la Santé a répertorié 950 nouvelles personnes déclarées positives à la COVID-19 ainsi que 481 personnes hospitalisées, dont 115 aux soins intensifs dans son dernier bilan quotidien. « Pour l’instant, on reste en bas de 500 hospitalisations. Donc, [il n’y a] aucune augmentation du nombre hospitalisations, mais on s’attend à ce qu’il y en ait une au cours des prochains jours. Donc, il n’y en avait pas jusqu’à [il y a] deux jours, mais là on voit le début d’une troisième vague », a-t-il expliqué, tout en promettant de « suivre ça de très proche ».

Le gouvernement pourrait annoncer, mardi prochain, un resserrement des règles visant à freiner la progression de cas de COVID-19, y compris ceux causés par des variants de SRAS-CoV-2, et ce, si le ministère de la Santé appréhende un afflux important de patients. « Il y aura une augmentation des cas et des hospitalisations dans les prochains jours, mais pour l’instant la situation reste sous contrôle et on ne change pas les mesures qui ont été annoncées », a-t-il dit lors d’une mêlée de presse à l’intérieur du Stade olympique de Montréal, vendredi après-midi. Il y avait reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19 quelques minutes auparavant.

Si les Québécois ne suivent pas les consignes, il y a un risque de grosse vague. Si on suit les consignes, on va rester sous contrôle. Moi, je fais confiance aux Québécois »

M. Legault craint de voir l’adhésion populaire aux directives de la Santé publique s’effriter davantage s’il serre la vis peu de temps après l’avoir desserré. « On a fait des assouplissements parce qu’on savait que les gens étaient tannés. […] On peut bien ajouter des mesures, si les gens ne les respectent pas, ça ne changera à rien. C’est là l’équilibre qui est difficile à trouver parce que oui après un an, c’est normal que les Québécois disent “je suis tanné de suivre les mesures”. Donc, c’est pour ça qu’on offre des assouplissements », a-t-il expliqué, citant en exemple le retour en classe à temps plein des élèves de 3e, 4e et 5e secondaires en zone rouge.

Le chef du gouvernement a demandé aux Québécois de suivre à la lettre les consignes de la Santé publique à défaut de quoi une « grosse vague » emportera tous les efforts déployés au fil des derniers mois afin de tirer vers le bas le nombre d’hospitalisations.

M. Legault a pris soin de rappeler que les visites « à plusieurs » demeurent interdites dans les résidences privées. « Le bout, moi, qui m’inquiète, c’est le bout dans les maisons parce que ça, c’est défendu sauf pour une personne qui habite seule d’être visitée par une personne. Mais on peut penser qu’actuellement, il y a des gens qui font des visites dans les maisons à plusieurs et ça, c’est notre responsabilité à tout le monde. Ce n’est pas seulement le gouvernement. C’est toute la société qui doit prendre ça au sérieux », a-t-il fait valoir.

Cela dit, il n’entend pas revoir sa décision de permettre de nouveau le rassemblement de 250 personnes ou moins dans les lieux de culte.

M. Legault a répondu aux questions des journalistes après avoir reçu une première dose du vaccin du géant pharmaceutique Pfizer. Il a invité les Québécois à suivre son exemple et à se présenter dans une clinique de vaccination lorsque leur tour viendra. À sa sortie du Stade, il a dit se sentir en pleine forme. Il sera de retour pour obtenir sa deuxième dose vaccinale, en juillet, a-t-il indiqué.

D’autres détails suivront.