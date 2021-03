Importante éclosion dans une ressource intermédiaire pour déficients intellectuels

Six des sept résidents de la ressource intermédiaire montréalaise Benjamin et Venda Treiser–Maison Shalom, qui accueille des gens ayant des handicaps intellectuels et physiques, ont la COVID-19. Trois employés sont atteints. « Je suis tellement fâchée ! dit la Dre Rosanne Superstein, coprésidente de la RI. C’est une éclosion qu’on aurait pu éviter. »

Depuis l’arrivée des vaccins il y a quatre mois, les organismes de défense des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme réclament que ces populations vulnérables soient vaccinées en priorité. « On voit le train qui approche du mur et personne ne fait quelque chose », dénonce la Dre Rosanne Superstein.

Le frère de la Dre Superstein habite à Benjamin et Venda Treiser–Maison Shalom. L’homme de 47 ans, qui a un âge mental de deux ans, souffre de la COVID-19. « Pour le moment, les résidents ne sont pas si malades, dit la Dre Superstein. Quelques-uns ont de la fièvre, ils ne mangent pas. Mais ça fait seulement deux jours qu’ils ont la COVID-19. On ne sait pas encore [quels seront les effets]. »

Il y a une dizaine de jours, le gouvernement Legault a annoncé que les personnes ayant un handicap physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme et vivant dans les ressources intermédiaires et les ressources de type familial seraient vaccinées en priorité.

Or, la vaccination se fait attendre. Jusqu’à aujourd’hui, aucune de ces personnes vulnérables n’avait encore été immunisée contre la COVID-19 au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, qui chapeaute la Benjamin et Venda Treiser–Maison Shalom.

« La directive ministérielle stipule que la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans les ressources intermédiaires pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme doit se tenir en avril », rétorque Carl Thériault, porte-parole du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Les résidents de l’autre pavillon de la Benjamin et Venda Treiser–Maison Shalom seront toutefois vaccinés « de façon exceptionnelle » vendredi, « afin d’éviter une éclosion », précise Carl Thériault.

La Dre Superstein a réclamé à hauts cris la vaccination des résidents et des employés basés dans l’autre bâtiment de sa RI. « Là, ils le font, ils les vaccinent, dit-elle. Il faut que des personnes vulnérables [soient infectées] et souffrent pour qu’ils agissent. C’est vraiment une belle réflexion sur notre CIUSSS et notre gouvernement. »