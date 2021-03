Des mesures «insuffisantes» pour ralentir les variants, dit l’INSPQ

Les mesures actuelles afin de contenir l’épidémie sont « insuffisantes » pour ralentir la progression rapide des variants préoccupants, qui deviendront d’ici quelques jours dominants au Québec, selon les experts de l’INSPQ.

« L’adhésion de la population aux mesures de prévention est en baisse alors qu’il est plus important que jamais de les appliquer de façon rigoureuse pour réduire l’impact des variants », écrivent les scientifiques mandatés par l’État, qui présentaient vendredi avant-midi leurs plus récentes projections.

Quand on lui a demandé si le gouvernement de François Legault devrait serrer la vis pour contenir la progression fulgurante des variants faisant l’objet d’une surveillance, Gaston De Serres, épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), n’a pas répondu directement.

« C’est la décision du gouvernement, mais c’est certain qu’au niveau épidémiologique, de voir que, dans le contexte actuel, avant l’ouverture de certaines activités, on n’avait pas le contrôle sur les variants, ça n’augure pas bien », a-t-il déclaré.

« Les contacts que les gens avaient au début du mois de mars étaient suffisants pour contrôler les souches initiales, mais pas pour contrôler l’augmentation des variants sous surveillance rehaussée », a expliqué de son côté Mathieu Maheu-Giroux, un épidémiologiste de l’Université McGill qui a collaboré avec l’INSPQ pour produire ces projections.

À l’échelle du Québec, les variants sous surveillance rehaussée — B.1.1.7 (Royaume-Uni), B.1.351 (Afrique du Sud), P.1 (Brésil) et B.1.525 (Nigeria) — seront responsables de plus de la moitié des cas de COVID-19 d’ici le début du mois d’avril.

Des mois à venir « extrêmement difficiles »

Le remplacement des souches historiques du SRAS-CoV-2 par de nouvelles versions plus transmissibles est bien commencé à Montréal et dans ses environs. Dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, l’analyse présentée vendredi indique que les variants sous surveillance rehaussée pourraient déjà être dominants.

Les variants sous la loupe des autorités ont, au Québec, un « avantage sélectif » — soit un avantage pour se répandre plus facilement dans la population — de 30 à 50 % par rapport aux souches précédentes du virus. Le variant B.1.1.7 est largement majoritaire par rapport aux autres variants ciblés.

Le taux de reproduction effectif (Rt) du virus, c’est-à-dire sur le nombre de personnes infectées par chaque malade, est actuellement de 0,92 pour la souche historique du SRAS-CoV-2. Les variants sous surveillance rehaussée ont quant à eux un Rt de 1,31.

« Les gens ont l’impression d’avoir fait énormément de sacrifices — ce qui est tout à fait vrai —, mais je pense que les deux prochains mois seront extrêmement difficiles », a dit le Dr De Serres.

Pour l’instant, le taux de vaccination dans la population générale n’est pas suffisant pour faire le poids face aux variants, selon lui. L’effet dans certains milieux, comme les CHSLD et les résidences pour personnes âgées, sera cependant significatif dès maintenant.