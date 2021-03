250 personnes permises dans les lieux de culte en zone rouge

Dès vendredi, tous les lieux de culte au Québec, même ceux en zone rouge, pourront accueillir jusqu’à 250 personnes lors de leurs activités religieuses. Le gouvernement Legault a adopté un décret en ce sens mercredi.

Actuellement, le nombre de fidèles dans les églises, les mosquées et les synagogues est limité à 25 en zone rouge. Le maximum de personnes admises est de 100 en zone orange. Les lieux de culte en zone jaune sont déjà autorisés à tenir des activités religieuses regroupant 250 personnes.

Le président de la Table interreligieuse de concertation, Mgr Pierre Murray, salue cette décision de Québec, d’autant qu’elle survient une semaine avant les célébrations de Pâques. Les communautés religieuses dénonçaient le fait que les salles de spectacle situées en zone rouge puissent accueillir jusqu’à 250 personnes dès le 26 mars (vendredi), contrairement aux lieux de culte.

« À nos yeux, il n’y a pas de raison pour avoir un régime particulier pour les lieux de culte dans des rassemblements qui sont empiriquement similaires », dit Mgr Pierre Murray.

Le protocole des mesures sanitaires a été révisé. Désormais, les fidèles en zones rouge et orange devront porter un masque de procédure — et non un couvre-visage — en tout temps. « Avant, on pouvait le retirer quand on était assis à notre place », précise Mgr Pierre Murray. Le chant choral demeure interdit.

Malgré cet assouplissement, un regroupement de 25 personnes maximum est permis lors des cérémonies funéraires et des mariages en zone orange et rouge.