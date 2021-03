Québec affirme qu’une dose de vaccin suffit aux personnes qui ont eu la COVID-19

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec annonce qu’une seule dose de vaccin peut être administrée aux personnes ayant eu un diagnostic confirmé de COVID-19.

Cette décision s’appuie sur une recommandation du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Le Comité souligne qu’il appert qu’une seule dose de vaccin contre la COVID-19 soit suffisante car les personnes ayant un antécédent de COVID-19 confirmé ont déjà élaboré une mémoire immunitaire lors de l’infection.

La seule dose de vaccin contre la COVID-19 donnée après l’infection agira alors à titre de rappel.

Le ministère affirme que de nouvelles données scientifiques montrent une excellente réponse immunitaire avec une seule dose pour ces personnes. Les personnes qui ont un antécédent d’infection à la COVID-19 et qui souhaitent tout de même recevoir une seconde dose pourront l’obtenir.

Cependant, en ce qui concerne les personnes immunosupprimées ayant un antécédent d’infection à la COVID-19, le Comité recommande qu’elles se voient offrir deux doses du vaccin.

Le directeur national de la santé publique du Québec, Horacio Arruda, a déclaré cette semaine que les experts en immunisation estimaient qu’une seule dose de vaccin, administrée trois mois après la guérison de la maladie, procure le même niveau d’immunité que deux doses. Il a ajouté qu’une deuxième dose n’est pas recommandée pour les personnes qui ont eu la COVID-19 parce qu’elle ne donne pas plus d’immunité et apporte des effets indésirables plus importants.

Pour sa part, le Comité consultatif national de l’immunisation examine les recherches qui suggèrent que les personnes infectées par la COVID-19 puissent renforcer leurs anticorps avec une seule dose de vaccin. La présidente du comité, la Dre Caroline Quach-Thanh, rapporte que les données montrent que la réponse à la première dose de vaccin est forte pour ceux qui ont déjà été infectés par le virus.