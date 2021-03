783 nouveaux cas et 8 décès de plus au Québec

Québec signale mercredi 783 nouveaux cas de COVID-19, en plus d'ajouter huit décès à son bilan.

Au total, 304 490 personnes ont été infectées par le virus depuis le début de la pandémie, dont 286 946 sont considérées comme rétablies.

Suivez l'évolution de la COVID-19 au Québec Consultez notre tableau de bord interactif.

Le bilan des décès s'élève à 10 626. On n'a signalé aucun décès dans les 24 dernières heures. Six sont survenus entre le 17 et le 22 mars et deux avant le 17 mars.

On rapporte une baisse des hospitalisations, avec un total de 508, soit 11 de moins que la veille. Parmi ces patients, 118 se trouvent aux soins intensifs, une hausse de cinq.

On a réalisé 36 381 prélèvements le 22 mars.

Plus d'un million de doses du vaccin ont maintenant été administrées. Dans la journée de mardi, 31 025 doses ont été administrées, pour un total de 1 024 713, sur 1 321 795 reçues.

Le ministère de la Santé note que 58 500 doses du vaccin de Moderna devraient être reçues cette semaine et que 271 440 du vaccin de Pfizer sont actuellement en transit dans le réseau. Aucune dose du vaccin Covishield (développé par AstraZeneca) ne s'ajoutera au total cette semaine.