Le Québec franchit le cap des 300 000 cas depuis le début de la pandémie

Le Québec a passé jeudi la barre des 300 000 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie en ajoutant 702 nouveaux cas à son bilan, pour un total de 300 152.

Le nombre de cas actifs s’élève à 6883, et l’on considère que 283 693 personnes sont rétablies.

Le ministère de la Santé signale sept nouveaux décès, mais en retire un à son bilan — qui compte maintenant 10 576 décès — puisqu’une enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. Aucun décès n’est survenu dans les 24 dernières heures, cinq sont arrivés entre le 11 et le 16 mars et deux avant le 11 mars.

On rapporte 519 hospitalisations, une baisse de 13, et 101 personnes aux soins intensifs, une diminution de six.

Un total de 33 906 prélèvements et de 31 945 analyses ont été réalisés le 16 mars.

En ce qui concerne les vaccins, 26 225 doses ont été administrées pendant la journée de mercredi, pour un total de 832 469, sur 1 050 355 reçues. Près de 10 % de la population a été vaccinée, selon les données du ministère.