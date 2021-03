703 nouveaux cas et 13 décès de plus au Québec

Québec signale mercredi 703 nouveaux cas de COVID-19, ainsi qu’une importante hausse des hospitalisations aux soins intensifs.

On compte maintenant 299 450 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 282 047 sont considérées comme guéries.

Treize nouveaux décès sont rapportés, mais on en a retiré un du bilan — qui est maintenant de 10 570 morts — parce qu’une enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. Aucun décès n’est survenu dans les 24 dernières heures, neuf sont arrivés entre le 10 et 15 mars et quatre avant le 10 mars.

On rapporte mercredi une hospitalisation de moins que la veille, à 532, mais 16 personnes de plus se trouvent aux soins intensifs, pour un total de 107.

Un total de 33 728 prélèvements ont été réalisés le 15 mars.

En ce qui a trait aux vaccins, 28 812 doses ont été administrées mardi, pour un total de 804 806, sur 1 050 355 doses reçues.