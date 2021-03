Les réponses à vos questions sur la vaccination

Alors que le rythme de l’opération de vaccination s’accélère dans la province, de plus en plus de Québécois peuvent prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19. Voici ce qu’il faut savoir sur la campagne de vaccination en cours.

Questions sur la prise de rendez-vous

Qui peut prendre rendez-vous ?

La vaccination est actuellement ouverte aux personnes de 70 ans et plus dans toutes les régions du Québec, à l’exception du Nord-du-Québec, où elle est ouverte à toute la population adulte. À Montréal, les personnes de 65 ans et plus peuvent prendre rendez-vous.

Des vaccins seront maintenant administrés en pharmacie dans plus de 350 établissements de l’île de Montréal.

Une personne accompagnatrice peut-elle se faire vacciner ?

Oui, elle peut se faire vacciner la même journée que la personne du groupe prioritaire si elle est présente trois jours par semaine ou plus en soutien à son proche, et que ce dernier est âgé d’au moins 70 ans.

Un seul accompagnateur peut se faire vacciner par personne du groupe prioritaire. Il est nécessaire d’inscrire l’accompagnateur lors de la prise du rendez-vous.

Comment prendre rendez-vous ?

Il est possible de prendre rendez-vous en ligne, à l’adresse quebec.ca/vaccincovid, ou par téléphone, au 1 877 644-4545.

Puis-je me présenter à l’avance ?

La Santé publique demande aux citoyens de se présenter seulement cinq minutes avant l’heure de leur rendez-vous. Un retard pourrait également entraîner le report d’un rendez-vous.

Quels documents dois-je apporter ?

Apportez votre carte d’assurance maladie lors de votre rendez-vous. Si vous n’avez pas de carte d’assurance maladie, vous pouvez quand même recevoir le vaccin.

Est-il possible de choisir quel vaccin me sera administré ?

Non, personne n’aura cette possibilité. Vous saurez quel vaccin vous sera administré au moment de recevoir votre première dose.

Quand connaîtrais-je la date de ma deuxième dose ?

Le rendez-vous pour la deuxième dose sera pris sur place au moment de l’administration de la première dose. Il ne sera pas possible de modifier le rendez-vous donné pour votre deuxième dose.

Questions générales sur le vaccin

Le vaccin est-il obligatoire ?

Non. Le vaccin contre la COVID-19 n’est pas obligatoire au Québec, bien qu’il soit fortement recommandé. Il s’agit d’un choix personnel, comme pour les autres vaccins et soins de santé.

Faut-il payer pour le vaccin ?

Non, le vaccin est gratuit, peu importe l’endroit où il est administré. Les vaccins sont distribués par le Programme québécois d’immunisation, il n’est pas possible de se procurer des doses sur le marché privé.

Quels sont les types de vaccins disponibles ?

Les vaccins de quatre compagnies pharmaceutiques sont actuellement approuvés au Canada : Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson.

Tous les vaccins doivent être administrés en deux temps, sauf celui de Johnson & Johnson, qui est le seul à ne requérir qu’une seule dose. Bien qu’autorisé par Santé Canada, la date de disponibilité de ce vaccin n’est toujours pas connue pour le moment. Ottawa attend 10 millions de doses d’ici la fin septembre.

D’autres vaccins pourraient devenir disponibles au cours des prochains mois.

Quels sont les effets secondaires ?

Chaque vaccin développé contre la COVID-19 peut avoir des effets secondaires différents. La fatigue, des maux de tête et des douleurs musculaires sont les symptômes les plus couramment rapportés.

Les vaccins sont-ils efficaces contre les variants ?

Les vaccins sont efficaces pour prévenir les formes graves de la maladie et les décès. Pour l’instant, ils ont aussi démontré leur efficacité à combattre le variant britannique (B.1.1.7).

Or, leur capacité à combattre le variant sud-africain (B.1.351) et brésilien (P.1) est moins grande. Les fabricants travaillent toutefois sur des doses de rappel spécialement conçues pour ces variants.

Une fois le vaccin reçu, est-il possible de se rassembler ?

Le début de la vaccination ne signifie pas la fin des mesures sanitaires. Plusieurs mois seront nécessaires pour protéger une part suffisamment importante de la population. La distanciation physique de deux mètres, le port du masque ou du couvre-visage et le lavage fréquent des mains sont des habitudes à conserver jusqu’à nouvel ordre.

Les enfants et les femmes enceintes sont-ils priorisés ?

La vaccination des enfants et des femmes enceintes sera déterminée en fonction d’études à venir sur la sécurité et l’efficacité des vaccins chez ces personnes. La priorisation pourra être revue en fonction de différentes considérations, par exemple le nombre de doses de vaccins disponibles.