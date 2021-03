Le vaccin AstraZeneca maintenant recommandé aussi aux Canadiens de plus de 65 ans

Les experts du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommandent maintenant d’utiliser le vaccin AstraZeneca pour immuniser aussi les personnes âgées de 65 ans et plus, même si certains pays ont suspendu son utilisation par précaution, ont-ils annoncé mardi.

« Santé Canada est au courant que certains pays européens ont mis sur pause la vaccination avec le vaccin AstraZeneca », a mentionné le Dr Marc Berthiaume, directeur du Bureau des sciences médicales de Santé Canada, lors d’une séance d’information.

« À ce moment-ci, sur la base des données que l’on a au Canada, le nombre d’effets indésirables thromboemboliques rapporté est très en deçà de ce qui pourrait être attendu dans une population [de cette taille], par la survenue normale de ces effets indésirables-là. »

Lorsque Santé Canada a autorisé l’utilisation de ce vaccin au Canada, fin février, le ministère avait noté que même si les essais cliniques ne donnaient pas assez d’information sur son efficacité pour les personnes de 65 ans et plus, son utilisation depuis des mois dans plusieurs pays indiquait qu’il était bel et bien efficace.

De récentes études basées sur des données récoltées sur le terrain montrent que le vaccin est sécuritaire pour toute personne de 18 ans ou plus. Les données sont encore insuffisantes pour écarter la possibilité d’effets néfastes chez les enfants, mais des essais cliniques de phase 3 sont en train d’être réalisées par le fabricant.

La conclusion du CCNI rejoint celle du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), qui avait pareillement conclu que le vaccin AstraZeneca pouvait être administré à tout adulte, puisque son efficacité « semble très élevée contre les formes graves de la maladie, incluant les hospitalisations et les décès ».

Les experts privilégient toutefois toujours les vaccins à ARN messager, comme ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna, pour les personnes présentant un risque très élevé de maladie et de complications, comme les résidents des CHSLD et des RPA, les personnes immunodéprimées ou même les travailleurs de la santé les plus exposés.

Avec La Presse canadienne