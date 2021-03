Trudeau et Legault réitèrent leur confiance envers le vaccin AstraZeneca

Alors que l’Allemagne, l’Italie et la France annonçaient lundi, à leur tour, qu’ils suspendent l’utilisation du vaccin AstraZeneca contre la COVID-19, Ottawa tout comme Québec continuent à faire confiance au produit.

Les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault tenaient une conférence de presse conjointe à Montréal, lundi matin, pour faire une annonce à saveur économique. Interrogés par les journalistes, tous deux ont maintenu que ce vaccin est sécuritaire et efficace. Ils ont dit se fier aux autorités fédérales et québécoises de santé publique pour faire pareille affirmation.

M. Trudeau a souligné que les lots de ce vaccin, identifiés dans certains pays européens comme étant possiblement liés à des cas de caillots sanguins chez des vaccinés, ne sont pas en circulation au Canada.

Les deux premiers ministres ont répété que les experts surveillent la situation de près.

M. Trudeau a également enjoint tous les Canadiens à prendre le premier vaccin qui leur est proposé.

Le vaccin AstraZeneca est le troisième qui a reçu le feu vert de Santé Canada. Ottawa a déjà distribué aux provinces des centaines de milliers de doses fabriquées dans une usine en Inde. De ce lot, 300 000 doses doivent servir avant le 2 avril, date de leur péremption.

Pfizer-BioNtech et Moderna sont les deux autres vaccins utilisés au pays. On attend toujours une première livraison du vaccin de Johnson & Johnson.