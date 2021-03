En un an, la COVID-19 a emporté au moins 18 travailleurs de la santé

En un an de pandémie, pas moins de 18 travailleurs de la santé ont été emportés par la COVID-19, et plus de 41 000 ont été infectés par le coronavirus.

Les plus récents chiffres du ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS), en date du 9 mars, rappellent le lourd prix payé au cours des 12 derniers mois par les employés du réseau de la santé pour venir en aide aux dizaines de milliers de malades de la COVID-19.

Le ministère de la Santé n’a pu préciser jeudi à quelles catégories d’emploi étaient reliés ces 18 décès, mais en octobre dernier, 8 des 13 décès recensés à cette date étaient déplorés chez des préposés aux bénéficiaires, un médecin, une aide de soins, une travailleuse sociale et deux autres titres d’emplois non spécifiés. Ces dix-huit décès viendront alourdir le bilan annuel des décès liés aux accidents de travail au Québec de 2020.

En 2019, 190 personnes sont décédées des suites d’un accident ou d’une maladie professionnelles liées à leur travail. Cette année, le ralentissement de certains secteurs d’emploi à haut risque d’accidents pourrait alléger ce bilan, qui pâtira toutefois des décès des travailleurs emportés par la COVID-19.

« Pour nos membres, rester à la maison n’a jamais été une option, les travailleurs et travailleuses de la santé sont sur le terrain sans relâche depuis le début de la pandémie », a souligné hier Jeff Bengley, président de la Fédération des services sociaux (FSS-CSN)

Plus d’infections en deuxième vague

Si la première vague s’est avérée plus mortelle pour ceux œuvrant auprès des patients en raison du manque de matériel de protection adéquat, la seconde vague a généré beaucoup plus d’infections.

De 13 500 en juin, le nombre cumulé de cas de COVID-19 chez le personnel de la santé depuis mars 2020 est passé à 17 000 en octobre, puis a bondi à près de 30 000 à la mi-décembre, et a atteint 39 581 le 8 février. 

La vaccination semble avoir ralenti le rythme effréné des infections, puisqu’on rapportait cette semaine 316 travailleurs avec des infections actives, comparativement à 841 il y a un mois. Depuis le 9 février, environ 1000 nouvelles infections ont été rapportées, alors qu’on recensait environ 300 nouveaux employés infectés par jour à la fin de l’automne.

En date du 10 mars, plus de 66 % des 300 000 travailleurs du réseau, soit 219 582 employés, avaient reçu au moins une première dose du vaccin contre la COVID-19, a indiqué jeudi le ministère de la Santé.

Cette variable vient changer complètement la donne pour le réseau de la santé, puisqu’on dénombrait cette semaine seulement 4529 travailleurs absents (3565 en absence préventive, 648 en dépistage et 316 cas d’infection) comparativement à plus de 11 000 absences en mai dernier.

En cette journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19, des représentants des travailleurs de la santé seront présents aux cérémonies organisées pour marquer ce moment solennel.