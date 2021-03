Le variant britannique deviendra prédominant à Montréal d’ici la fin mars

Les cas de COVID-19 causés par le variant britannique risquent d’augmenter dans la grande région de Montréal au cours des prochaines semaines, selon les dernières projections de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Ce variant pourrait ainsi devenir la souche prédominante causant la maladie dès la fin mars.

L’ampleur de cette augmentation dépendra de l’adhésion aux mesures pendant la semaine de relâche, au retour en classe et selon le nombre d’évènements de super-propagation qui pourraient se produire. Une chose est certaine : il n’y aurait pas assez de gens vaccinés pour la freiner.

« La couverture vaccinale des personnes de plus de 70 ans et des travailleurs de la santé ne serait donc pas suffisante pour maîtriser la montée des cas reliés à un nouveau variant d’ici le mois de mai puisqu’ils représentent moins de 20 % de la population », écrit l’équipe du Dr Marc Brisson, du Groupe de recherche en modélisation mathématique des maladies infectieuses de l’Université Laval.

L’INSPQ s’attend toutefois à ce que la montée de ce variant pourtant plus contagieux cause moins d’hospitalisations et de décès, puisque les groupes les plus vulnérables, comme les résidents des CHSLD, ont déjà été vaccinés. « En effet, la vaccination permettrait d’atténuer l’impact d’un nouveau variant sur les hospitalisations et les décès des personnes de plus de 75 ans », souligne le groupe de recherche.

Tout dépend de l’adhésion aux mesures imposée par le gouvernement. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’est empressé de rappeler sur Twitter qu’une augmentation des contacts entre les gens se ferait sentir rapidement dans les hôpitaux.

« Une adhésion moyenne aux mesures aurait pour impact de ramener les hospitalisations au même niveau que nous étions au pire du mois de janvier, a-t-il écrit. C’est exactement ce qu’on doit éviter. C’est pour ça qu’on demande aux Québécois de ne pas relâcher les efforts. »

Les autres régions demeureraient peu touchées par le variant britannique si l’adhésion aux mesures de la Santé publique demeure forte. Il pourrait toutefois y avoir une augmentation en cas de relâchement — 50 % à 100 % de réduction des visites dans les domiciles ; plus de contacts dans les commerces, les sports et les loisirs. Cette augmentation dépendrait aussi de l’importation de cas de variants avec les déplacements interrégionaux. Ceux-ci sont toujours non-recommandés.

Les projections tiennent compte de la vaccination dans personnes vivant dans les résidences privées pour aînés et des personnes de 70 ans et plus toujours à domicile. Elles prennent pour hypothèse que le variant est de 1,4 à 1,9 fois plus transmissible par contact et 1,1 à 1,5 fois plus sévère que la souche initiale du coronavirus. Elles n’incluent pas les assouplissements annoncés la veille par le premier ministre François Legault.

Quatre des neuf régions présentement en zone rouge passeront en zone orange dès lundi. Il s’agit de la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Mauricie-et-Centre-du-Québec de même que l’Estrie. Leur couvre-feu débutera à 21 h 30 au lieu de 20 h, les salles à manger des restaurants ouvriront aux « bulles familiales », les gyms et les salles de spectacle pourront aussi rouvrir à condition de respecter les mesures en vigueur.

Les régions de Montréal, Laval, la Montérégie, les Laurentides et Lanaudière demeureront en zone rouge pour limiter la propagation du variant britannique.