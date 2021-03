Le vaccin AstraZeneca ne devrait pas être utilisé pour les aînés

Un comité fédéral d’experts affirme que les provinces ne devraient pas utiliser le vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Le Comité consultatif de l’immunisation (CCNI) souligne le peu d’informations disponibles à ce jour sur l’efficacité de ce vaccin dans ce groupe d’âge.

Il n’y a pas de craintes quant à la sécurité du vaccin.

Le CCNI affirme que les deux vaccins à base d’ARNm de Pfizer-BioNTech et Moderna devraient être utilisés en priorité pour les Canadiens de 65 ans et plus, tandis que celui d’AstraZeneca devrait être offert aux gens de moins de 65 ans.

Le gouvernement fédéral espère recevoir dès cette semaine ses premières doses du vaccin d’AstraZeneca, qui a été approuvé vendredi par Santé Canada.

AstraZeneca devient le troisième vaccin contre la COVID-19 disponible au pays.

Le Canada a commandé 24 millions de doses de ce vaccin, dont la majorité sera expédiée depuis les États-Unis entre avril et septembre.