C’est parti pour la vaccination de masse contre la COVID-19 à Montréal

La campagne de vaccination de masse a débuté sur les chapeaux de roues lundi matin à Montréal. De longues files se sont formées dès le début de journée dans les plus grands centres de vaccination de la métropole.

C’est au tour des aînés de 85 ans et plus — ils ont été les premiers à pouvoir réserver leur place dès jeudi — d’être inoculés, une opération qui a déjà débuté dans d’autres régions du Québec. Depuis, le programme s’est rapidement étendu et, lundi matin, les Montréalais et les Lavallois de plus de 70 ans ont appris qu’ils pouvaient, eux aussi, prendre rendez-vous.

Martin Dubreuil est arrivé au Stade olympique avec son père Marcel dès 9 h 30. Lors du passage du Devoir, deux heures plus tard, ce dernier attendait toujours son tour. « La patience fait partie du patient », philosophait M. Dubreuil.

Ailleurs dans la file, où la distanciation de deux mètres n’était pas toujours respectée, d’autres tapaient davantage du pied. « L’information, on ne la sait pas, s’impatiente Francine Forest, venue avec sa mère Rita. Ce n’est pas indiqué ! » À ses côtés, sa mère laisse toutefois deviner un sourire. Et sa fille se dit contente malgré tout : « C’est sûr qu’on a hâte d’avoir le vaccin. On l’attend depuis tellement longtemps. Au moins-là, ça avance. »

L’âge avancé et la surdité de certains patients au moment de s’inscrire pour un second rendez-vous ont mené à ces files d’attente, explique Caroline Saint-Denis, directrice de la campagne de vaccination du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal. « L’étape où ça bloquait, c’est l’inscription. […] C’est le type de clientèle. Vous et moi, probablement que, lorsque ce sera notre tour de nous faire vacciner, nous n’aurons pas les mêmes enjeux au niveau de cette étape-là. »

Pour pallier le retard, certains patients sont invités à prendre un second rendez-vous dans un autre centre de vaccination. Jusqu’à 3000 personnes peuvent se faire vacciner par jour au Stade olympique.

« Ça demande un peu de patience », avoue un des responsables de l’opération de vaccination, Pedro Mukuwa, dont l’équipe s’affairait à distribuer des chaises à ceux qui en réclamaient.

Fraîchement vaccinée, Jacqueline Tardif, de son côté, prenait un peu de repos avant de quitter les lieux. Soulagée bien qu’un peu éprouvée par le processus, elle s’est dite satisfaite. « J’avais hâte d’avoir mon vaccin. Là, j’ai hâte de voir mes proches », confie-t-elle.

Au Palais des congrès, où près de 2000 inoculations par jour sont prévues, la vaccination se déroule sans anicroche. À la mi-journée lundi, les patients pouvaient même se faire immuniser avec quelques minutes d’avance. « On se sent débarrassé. C’est une bibitte de moins dans la tête », se réjouit Gilles Bengle, vacciné avec une trentaine de minutes d’avance sur son rendez-vous. Son deuxième rendez-vous est prévu vers la fin mai.

Une quinzaine de sites de vaccination sont prévus à Montréal. Les responsables demandent aux gens de ne pas se présenter à l’avance à leur rendez-vous pour assurer le respect des consignes sanitaires. Ils rappellent que le vaccin contre la COVID-19 est gratuit.

Les personnes admissibles doivent prendre rendez-vous sur le site Internet ou, s’ils n’ont pas accès à Internet, en composant le 1 877 644-4545.

