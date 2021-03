613 nouveaux cas et 6 décès de plus au Québec

Québec signale lundi 613 nouveaux cas de COVID-19 de même que six décès.

Le nombre total de personnes infectées dans la province depuis le début de la pandémie s’élève maintenant à 288 353, dont 270 364 sont considérées comme rétablies.

Le bilan des décès est jusqu’ici de 10 399. Parmi ces décès, un seul est survenu dans les 24 dernières heures. Trois décès se sont ajoutés au bilan entre le 22 et le 27 février, et deux décès de plus sont survenus avant le 22 février.

Le nombre total d’hospitalisations s’élève à 612, une augmentation de 11. Parmi ces patients, 122 personnes se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de cinq.

Un total de 17 456 prélèvements ont été réalisés le 27 février.

Pour ce qui est de la vaccination, 6308 doses ont été administrées dans la journée de dimanche au Québec, pour un total de 438 815, sur 537 825 doses reçues.