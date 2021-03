Le vaccin contre la COVID-19 maintenant offert aux 70 ans et plus à Montréal et Laval

Les Montréalais et les Lavallois de 70 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19 dès maintenant. Le vaccin était déjà offert aux 80 ans et plus depuis vendredi.

L’opération peut être faite en ligne, au quebec.ca/vaccincovid, ou en téléphonant au 1 877 644-4545. Le processus d’identification se fait à l’aide de la carte d’assurance maladie, bien qu’elle ne soit pas obligatoire.

Les vaccins de Moderna et de Pfizer-BioNTech seront utilisés, en fonction des approvisionnements. Les vaccins contre la COVID-19 sont gratuits.

D’autres détails suivront.