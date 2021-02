La vaccination contre la COVID-19 est élargie aux 80 ans et plus à Montréal

Les personnes âgées de 80 ans et plus qui résident à Montréal peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner dès maintenant. Après une annonce du genre pour les 85 ans et plus, les autorités élargissent la fourchette d’âge, car les quinze centres de vaccinations montréalais ont « encore de la capacité », selon Jean-Nicolas Aubé, du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

L’opération peut être faite en ligne, au quebec.ca/vaccincovid, ou en téléphonant au 1 877 644-4545. Sur place, le processus d’identification se fait à l’aide de la carte d’assurance maladie. Si un patient oublie sa carte, il pourrait tout de même être pris en charge, rassure-t-on.

Une fois sur place, le protocole de vaccination dure une trentaine de minutes en tout.

L’accompagnateur d’une personne âgée de 80 ans et plus pourrait également se faire vacciner au même moment s’il est âgé de plus de 70 ans et qu’il offre du soutien à son proche au moins trois jours par semaine.

Les vaccins de Moderna et de Pfizer-BioNTech sont utilisés, en fonction des approvisionnements. Les vaccins contre la COVID-19 sont gratuits pour le public.

« On avance dans les groupes prioritaires. Dans le combat contre la pandémie, la vaccination c’est notre meilleure arme », souligne Jean-Nicolas Aubé, porte-parole du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

