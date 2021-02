806 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Québec signale mercredi 806 nouveaux cas de COVID-19 et ajoute 16 décès à son bilan. On rapporte également une nouvelle baisse des hospitalisations, mais une importante hausse du nombre de patients aux soins intensifs.

On compte donc maintenant un total de 284 472 personnes infectées dans la province depuis le début de la pandémie, de même que 10 346 décès. Un total de 266 138 personnes sont considérées comme rétablies.

Dix-sept décès sont signalés mercredi, mais on en a retiré un du bilan puisqu'une enquête a permis de déterminer qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19. Cinq décès sont survenus dans les 24 dernières heures, sept entre le 17 et le 22 février et cinq avant le 17 février.

Le nombre d'hospitalisations s'élève à 655, une baisse de 25, mais on compte maintenant 130 personnes aux soins intensifs, une hausse de 10.

Un total de 33 435 prélèvements ont été réalisés le 22 février et 8807 doses de vaccin ont été administrées. On a administré 376 910 doses depuis le début de la campagne de vaccination, sur 509 325 doses reçues.

L'Institut national de santé publique rapporte 23 cas des différents variants confirmés dans la province, de même que 602 cas présomptifs. La majorité des cas confirmés (20) sont de la souche d'abord identifiée au Royaume-Uni et ont été détectés en grande partie (19) à Montréal.



Répartition des cas au pays À l'échelle du Canada, 854 129 cas de COVID-19 et 21 787 décès ont été rapportés depuis l'apparition du virus au pays. - 296 173 cas en Ontario, dont 6893 décès; - 284 472 cas au Québec, dont 10 346 décès; - 131 603 cas en Alberta, dont 1853 décès; - 77 822 cas en Colombie-Britannique, dont 1336 décès; - 31 551 cas au Manitoba, dont 886 décès; - 27 923 cas en Saskatchewan, dont 376 décès; - 1613 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès; - 1424 cas au Nouveau-Brunswick, dont 26 décès; - 955 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès; - 351 cas au Nunavut, dont un décès; - 115 cas à l'Île-du-Prince-Édouard; - 72 cas au Yukon, dont un décès; - 42 cas dans les Territoires du Nord-Ouest; À ces bilans provinciaux et territoriaux s'ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.