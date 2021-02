La situation reste stable au Québec

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 continue de se tenir sous la barre du millier au Québec, alors que l'on en signale mardi 739.

Douze décès s'ajoutent au bilan, qui s'élève maintenant à 10 330 morts. Le total de personnes infectées depuis le début de la pandémie est de 283 666, dont 265 456 sont rétablies.

Treize nouveaux décès sont rapportés mardi, mais on en a retiré un du bilan puisqu'une enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19. Un décès est survenu dans les 24 dernières heures, neuf entre le 16 et le 21 février et trois avant le 16 février.

Les hospitalisations continuent de diminuer: on en compte maintenant 680, une baisse de neuf. Parmi ces patients, 120 sont aux soins intensifs, une hausse de trois.

On a réalisé 17 970 prélèvements le 21 février. Un total de 10 209 doses de vaccin ont été administrées, pour un cumul de 365 978 doses sur 509 325 reçues.

L'Institut national de santé publique rapporte 23 cas des différents variants confirmés dans la province, de même que 484 cas présomptifs. La majorité des cas confirmés (20) sont de la souche d'abord identifiée au Royaume-Uni et ont été détectés en grande partie (19) à Montréal.