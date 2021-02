Québec rapporte 805 cas de COVID-19 de plus

Le bilan s'élève donc maintenant à 282 927 personnes infectées et 10 318 décès depuis le début de la pandémie. Parmi les personnes infectées, 264 497 se sont rétablies.

Deux décès sont survenus dans les 24 dernières heures et neuf entre le 15 et le 20 février, pour un total de 11 décès s'ajoutant au bilan.

On signale de plus une légère hausse des hospitalisations, avec 689, soit trois de plus que la veille. Parmi ces patients, 117 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de deux.

Un total de 17 684 prélèvements ont été réalisés le 20 février et 7396 doses de vaccin ont été administrées. On a jusqu'ici administré 353 894 doses de vaccin, sur 401 685 doses reçues.