Les vaccins contre la COVID-19 sont efficaces à 80% après la première dose, constate l’INSPQ

Les vaccins contre la COVID-19 sont suffisamment efficaces au Québec pour maintenir la stratégie de reporter l’inoculation de la deuxième dose, selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Les personnes vaccinées sont protégées à 80 % et cette immunité se maintient au fil des semaines pour l’instant.

« Pour le moment, selon ce qu’on peut voir dans les données au Québec, il n’y a pas de grande urgence à donner la deuxième dose parce que cette première dose-là protège bien », a expliqué le médecin épidémiologiste de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), Gaston De Serres.

Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), dont il fait partie avait recommandé au gouvernement de faire fi des indications des fabricants et d’utiliser le 1,3 million de doses attendues d’ici la fin mars pour vacciner les personnes les plus vulnérables. Elles sont divisées en six groupes prioritaires, soit les résidents de CHSLD, les travailleurs de la santé, les personnes en résidence privées pour aînés, les résidents de communautés isolées et éloignées, les personnes âgées de 80 ans et plus et, enfin, les septuagénaires.

Les deux fabricants des vaccins contre la COVID-19, Pfizer-BioNTech et Moderna, recommandent de donner la deuxième dose dans un intervalle de 21 jours et 28 jours respectivement. Le Québec avait d’abord décidé de reporter cette deuxième injection à la mi-mars, soit un délai de 90 jours. Il avait finalement assoupli quelque peu sa stratégie après avoir essuyé les critiques du gouvernement fédéral et avait annoncé qu’il en administrerait la deuxième dose dans un intervalle de 42 à 90 jours à condition qu’il y ait des livraisons additionnelles. Or, le Canada a connu des problèmes d’approvisionnement par la suite.

