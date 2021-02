Le variant britannique risque de faire bondir les hospitalisations à Montréal

L’assouplissement des mesures de santé publique risque de relancer à la hausse les nouvelles infections de COVID-19, les hospitalisations et les décès en raison de l’arrivée des nouveaux variants, selon des projections de l’Institut national de santé publique (INSPQ). Mais la vaccination des 60 ans et plus pourrait limiter les dégâts.

Des chercheurs affiliés à l’INSPQ ont présenté leurs projections mardi sur l’impact potentiel du variant britannique de la COVID-19 dans la grande région de Montréal. « Ce variant-là est plus infectieux, donc il se propage plus facilement, et, malheureusement, on a des données de plus en plus solides qu’il pourrait être plus agressif comme virus, notamment chez les personnes âgées. Il pourrait être plus mortel, d’où l’importance de vraiment bien protéger nos populations vulnérables », a affirmé la vice-présidente associée aux affaires scientifiques à l’INSPQ, Jocelyne Sauvé.

Les chercheurs ont analysé l’impact de l’assouplissement des mesures annoncées par le gouvernement Legault le 8 février — réouverture des centres commerciaux, des salons de coiffure et des musées —, mais pas celui dévoilé mardi soir pour la semaine de relâche. « L’assouplissement des mesures le 8 février pourrait permettre une augmentation des cas, des hospitalisations et des décès dans les scénarios où on a l’importation d’un variant plus transmissible », a indiqué le Dr Marc Brisson, directeur du Groupe de recherche en modélisation mathématique et en économie de la santé liée aux maladies infectieuses de l’Université Laval.

L’ampleur de cette augmentation dépend de l’adhésion aux mesures — particulièrement l’interdiction des visites à domicile et le respect d’une distance de deux mètres en milieu de travail. Elle dépend également du nombre de cas de variants importés durant la période des Fêtes qui pourraient accélérer la transmission du virus. La circulation des variants britannique, sud-africain et brésilien, demeure une grande inconnue pour l’instant.

La Santé publique desserrera un peu plus l’étau à compter du 26 février avec la réouverture des cinémas, des piscines et des arénas en zone rouge pour des activités libres en solo, en duo ou en famille. La Santé publique a aussi autorisé la reprise d’activités extérieures, dont la marche, le ski et le patin, en groupes de huit personnes ou moins. Le couvre-feu sera toutefois maintenu à 20h en zone rouge et à 21h30 en zone orange.

Souplesse

Les chercheurs n’ont pas voulu se prononcer sur l’impact de ces nouvelles permissions. « Ce qu’on sait, c’est qu’avec les assouplissements très ciblés actuellement dans un contexte épidémiologique qui va vraiment très bien au Québec, l’important c’est de garder beaucoup de souplesse au niveau du gouvernement pour réintroduire des mesures plus sévères advenant qu’on voit augmenter la présence du variant dans les communautés », a souligné la Dre Sauvé de l’INSPQ.

La recherche démontre que les hospitalisations et les décès augmentent moins rapidement avec la vaccination, d’où l’importance pour les jeunes Québécois de continuer à respecter les mesures pour protéger leurs grands-parents.

« On sait que la vaste majorité des personnes âgées demeurent dans la communauté, donc s’il fallait que le variant s’installe, prenne beaucoup d’ampleur et que les gens assouplissent trop rapidement leur comportement, on pourrait être face à une situation où la maladie circule largement, infecte les personnes de 60 ans et plus, a expliqué la Dre Sauvé. On pourrait voir déborder à nouveau nos urgences si tel était que ça prend vraiment, vraiment beaucoup d’ampleur. »

La campagne de vaccination a été ralentie au cours des dernières semaines par des problèmes d’approvisionnement. À ce jour, près de 300 000 Québécois ont été vaccinés, principalement dans les Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les établissements de santé et les résidences privées pour aînés.

Le nombre de cas de COVID-19 a continué de diminuer mercredi avec 800 nouveaux cas confirmés. Aucun décès n’a été rapporté dans les 24 dernières heures. Le nombre d’hospitalisations est également en baisse ; le Québec en compte une centaine de moins depuis une semaine.

D’autres détails suivront.