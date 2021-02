La tendance des nouveaux cas de COVID-19 continue d’être à la baisse au Québec, alors que l’on en signale mardi 669, pour un total de 278 187 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Vingt nouveaux décès sont signalés, mais on en retire trois du bilan — qui s’élève maintenant à 10 246 —, puisqu’une enquête a démontré qu’ils n’étaient pas attribuables à la COVID-19.

Suivez l'évolution de la COVID-19 au Québec Consultez notre tableau de bord interactif.

Six décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 13 entre le 9 et le 14 février et un avant le 9 février.

Bonne nouvelle aussi du côté des hospitalisations : on en rapporte 771, soit une diminution de 33. On compte également deux personnes de moins aux soins intensifs, pour un total de 134.

Un total de 16 824 prélèvements ont été réalisés dimanche, et 2732 doses de vaccins ont été administrées. Jusqu’ici, on a administré 297 694 doses de vaccin sur 310 425 doses reçues.