Vers un second test et un isolement plus strict pour bloquer la route aux variants

Les personnes infectées par un variant et leurs contacts pourraient bientôt faire l’objet d’un contrôle serré à domicile et devoir montrer patte blanche en présentant un second test négatif après 14 jours d’isolement.

C’est du moins ce qu’envisagent des experts de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), dont un comité remettra d’ici quelques jours de nouvelles recommandations au gouvernement Legault concernant les infections liées à des variants émergents.

À la lumière des mesures instaurées dans divers pays, ce comité proposera de rehausser d’un cran les protocoles actuels de dépistage, d’isolement préventif et de recherche de contacts, quand des personnes potentiellement porteuses d’un variant sont identifiées. Il sera prôné qu’en plus des contacts domiciliaires (vivant sous le même toit), les contacts modérés d’une personne infectée (moins de deux mètres pendant plus de 15 minutes) fassent l’objet d’un isolement strict et d’un deuxième test de dépistage après 14 jours.

« Les contacts modérés ne pourront plus être gérés autrement que par un isolement. À l’heure actuelle, on gère le degré de risque en fonction de chaque cas. C’est clair qu’avec les variants, on ne doit plus courir de risque », a expliqué lundi au Devoir la Dre Louise Valiquette, médecin-conseil à la direction des risques biologiques et santé au travail à l’INSPQ.

« L’idée [d’un deuxième test] est de détecter le plus de gens possible et de ne pas lever l’isolement chez une personne asymptomatique qui serait infectée », ajoute-t-elle.

Un « suivi actif »

Le Royaume-Uni et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies recommandent d’isoler rapidement les contacts des cas liés à un variant, ainsi qu’un second dépistage obligatoire en fin d’isolement. L’Ontario a aussi instauré l’obligation de tester à nouveau les « contacts » des personnes infectées par un variant après 10 jours d’isolement.

Le libellé de ces nouvelles recommandations n’est pas encore arrêté, mais on songe à revoir la définition même de contacts « modérés », jusqu’ici non considérés à risque élevé d’infection. « Plusieurs pays ont changé leur définition de “contact à risque” quand un variant est en jeu. Tout contact face à face, même furtif et même avec un masque, est désormais identifié par certaines autorités comme un contact à risque élevé », dit-elle.

« On suit la situation de près. Ce qui ressort, c’est qu’il faut que ces cas [de variants] soient sur le haut de la pile, et que ce qui est déjà prévu, soit le dépistage, le traçage et l’isolement, soit bien fait, et fait très rapidement », ajoute la Dre Valiquette.

Il reviendra au gouvernement de décider comment donner suite à ces nouvelles recommandations. Le ministère de la Santé et des Services (MSSS) sociaux a indiqué au Devoir qu’un « plan d’action rehaussé » serait bientôt dévoilé pour accompagner les services de criblage déployés dans toutes les régions du Québec.

Un « suivi actif » sera instauré auprès de tous les cas avec variants et de leurs contacts, notamment par un appel quotidien et, en cas d’absence de réponse, par une visite à domicile, a-t-on fait savoir par courriel. Le MSSS dit toutefois manquer de données suffisantes, pour l’instant, pour « modifier la définition des contacts à risque » d’un cas d’infection lié à un variant sous surveillance.

Plus de poigne

Plusieurs autres experts jugent aussi qu’il faut faire plus pour assurer le respect des protocoles actuels, et resserrer la vis dans les cas de variants. Lundi, près d’une centaine de cas d’infection liés à ces variants avaient été recensés sur le territoire québécois, dont 16 confirmés par séquençage.

« Les quelques cas entrés sur [notre] territoire sont ici à cause de voyageurs négligents. La Santé publique, avec le pouvoir policier, devrait surveiller pour être certaine [que les voyageurs] respectent les conditions de leur quarantaine », affirme le Dr Donald Vinh, infectiologue au Centre universitaire de santé McGill.

Plusieurs des voyageurs infectés par un variant ont participé à des rassemblements religieux, puis transmis ce variant à leurs familles, dit-il. À ce titre, les mesures d’isolement dans les hôtels annoncées par le fédéral pour le 22 février arrivent trop tard, insiste l’infectiologue. « Le cheval est déjà sorti de l’écurie ! »

La semaine dernière, une quarantaine de cas de COVID-19, dont certains liés au variant britannique, ont forcé la fermeture du Collège Stanislas de Montréal et d’une classe à l’Académie Yéchiva Yavné de Côte-Saint-Luc. Dans le premier cas, la plupart des élèves exposés à un professeur infecté ont été considérés comme des contacts à « risque modéré ». Toutefois, selon le protocole, leurs frères ou sœurs, désignés comme des « contacts de contacts », fréquentant d’autres écoles ou garderies n’avaient pas à être isolés, même si plusieurs parents le souhaitaient. Pour la Dre Marie-France Raynault, cheffe du Département de médecine sociale et préventive au CHUM, l’isolement de la fratrie des « contacts à risque » devrait devenir systématique dans les cas liés à un variant. « Le milieu familial est celui où il y a le plus de transmission, note-t-elle. En isolant la fratrie d’un enfant considéré comme un contact, on protégerait mieux les écoles, notamment contre les variants. »