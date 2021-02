Québec signale lundi 728 nouveaux cas de COVID-19 et ajoute 15 décès à son bilan.

On a identifié 277 518 cas de COVID depuis le début de la pandémie et on déplore 10 229 décès.

Suivez l'évolution de la COVID-19 au Québec Consultez notre tableau de bord interactif.

Seize nouveaux décès sont rapportés lundi, mais on en a retiré un du bilan puisqu’une enquête a déterminé qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. Cinq décès sont survenus dans les 24 dernières heures, huit entre le 8 et le 13 février et trois avant le 8 février.

On rapporte également une diminution d’une hospitalisation, pour un total de 804. Parmi ces patients, 136 personnes se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de quatre.

On a réalisé un total de 22 649 prélèvements dans la journée du 13 février, et 912 doses de vaccin ont été administrées.

Au total, on a administré 294 886 doses de vaccin, sur un total de 310 425 doses reçues.

Par ailleurs, 16 cas de variants ont officiellement été détectés dans la province. On a rapporté 13 cas du variant identifié au Royaume-Uni (11 à Montréal, un en Estrie et un à Laval), deux cas de celui ayant été identifié en Afrique du Sud et détecté en Abitibi-Témiscamingue, et un cas dit « sous investigation » détecté à Montréal.