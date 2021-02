Vaccin Pfizer-BioNTech: Santé Canada accepte de tirer 6 doses par flacon

Ottawa accepte de compter six doses par fiole de vaccin Pfizer-BioNtech plutôt que cinq.

La compagnie en avait fait la demande au ministère fédéral de la Santé le 22 janvier dernier, et le ministère vient de conclure qu’il est, en effet, possible de tirer une dose de plus de chaque petite bouteille.

Tout en assurant qu’il attendait le feu vert de ses experts, le gouvernement canadien avait commandé quelque 60 millions de seringues spéciales — appelées des seringues à faible volume mort —, dont la livraison a déjà commencé. Durant une séance technique offerte mardi matin, Santé Canada a rapporté que ses scientifiques ont pu déterminer que six doses complètes peuvent être extraites « de façon constante et fiable » de chaque flacon.

Le nouveau calcul aide la compagnie pharmaceutique à rattraper son retard au Canada. Pfizer a diminué ses livraisons ces dernières semaines, mettant en cause la nécessité d’ajuster son usine belge pour augmenter sa production.

Le major général Dany Fortin, responsable de la distribution au pays des vaccins achetés par Ottawa, s’attend maintenant à distribuer 400 000 doses de Pfizer la semaine prochaine et 475 000 doses la semaine suivante. « Jusqu’au changement […], on calculait avec cinq doses. […] Ça inclut la livraison qui est en cours cette semaine », a noté le militaire. Le Canada reçoit 70 000 doses de Pfizer cette semaine.

À partir de la prochaine livraison, celle de la semaine du 15 février, le calcul se fera à six doses par flacon. Le contrat de Pfizer a toujours été en fonction du nombre de doses et non pas du nombre de flacons. La compagnie livrera donc, comme promis, ses 4 millions de doses d’ici le 31 mars, même si elle enverra moins de boîtes au Canada.

M. Fortin a également souligné qu’Ottawa distribue déjà aux provinces l’équipement nécessaire pour atteindre cette sixième dose. « Nous avons déjà reçu des seringues à faible volume mort, et nous continuerons d’en recevoir jusqu’en mai 2021 », a-t-il dit.

Il n’a pas voulu dire combien de ces seringues seront entre les mains des autorités provinciales la semaine prochaine et les suivantes, se contentant d’assurer que l’équipement et la formation qui l’accompagne seront là à temps. « Plusieurs juridictions ont été en mesure de prendre jusqu’à six doses [déjà] avec l’équipement dont elles disposaient et les techniques utilisées », a-t-il souligné.

« Maintenant, on va avoir davantage de seringues spécialisées […], également l’entraînement qui sera fourni pour nous assurer que les vaccinateurs […] ont tous les outils […] pour pouvoir optimiser la quantité de vaccin qu’on peut puiser de chaque fiole », a-t-il ajouté.

Les autorités fédérales ont donc confiance qu’aucune goutte du précieux vaccin ne sera perdue.

« Maintenant avec les formations, avec une clarté au niveau des équipements utilisés […], avec des documents de référence pour les professionnels de la santé qui vont être distribués aux provinces, on est persuadé qu’il va y avoir une obtention de six doses de façon systématique avec chaque fiole de vaccin », a assuré Marc Berthiaume, directeur du Bureau des sciences médicales au ministère de la Santé.

Lorsqu’il s’est présenté devant la presse, en fin d’avant-midi, le premier ministre Justin Trudeau a repris son discours rassurant. « Cette semaine, ce sont des dizaines de milliers de doses supplémentaires de Pfizer qui arrivent, et plusieurs autres millions s’en viennent », a-t-il dit, promettant 20 millions de doses de Pfizer et de Moderna « au cours du printemps ».

« En ce qui concerne les vaccins, les choses se déroulent comme prévu malgré des délais temporaires », a-t-il offert.

« Je le confirme, vous et votre famille pourrez vous faire vacciner d’ici septembre », a-t-il répété, une fois de plus.