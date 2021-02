Québec recense 1204 nouveaux cas de COVID-19

Le Québec est remonté au-dessus du plateau des 1200 nouveaux cas, une première depuis le 30 janvier.

Selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé du Québec, les autorités ont rapporté 1204 nouveaux cas.

L’Institut national de la santé publique du Québec fait état de 12 283 cas actifs. Depuis le début de la pandémie, le nombre de cas s’élève désormais à 268 977.

Le Québec devrait franchir ce samedi un nouveau plateau funèbre puisqu’on déplore 9999 décès attribuables à la COVID-19 depuis le printemps dernier.

Les autorités ont fait état de 27 nouveaux décès, dont neuf au cours des 24 dernières heures. Elles ont toutefois retiré une personne de la liste des victimes puisqu’une enquête a permis de démontrer que ce décès n’était pas attribuable à la COVID-19.

La lueur d’espoir est dans les hôpitaux. Le nombre d’hospitalisations est descendu sous le plateau des 1000, une première depuis Noël. On en rapporte samedi 982, 58 de moins que la veille.

Le nombre de patients se trouvant aux soins intensifs a diminué de neuf, pour un total de 159.

L’île de Montréal et Laval ont contribué à l’augmentation de nouveaux cas puisqu’on y a respectivement signalé 605 (116 de plus que la veille) et 132 (+39) cas supplémentaires.

La Mauricie-Centre-du-Québec fait état de 24 nouveaux cas (+1), l’Estrie de 46 (+7) et Chaudière-Appalaches de 49 (+8).

Toutefois, le nombre de nouveaux cas est en décroissance dans plusieurs régions par rapport à vendredi. Ainsi, la Montérégie compte 176 nouveaux cas (-5), Lanaudière 52 (-11), les Laurentides 74 (-14), la Capitale-Nationale 20 (-27) et l’Outaouais 17 (-8).

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean n’a recensé que deux nouveaux cas et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine n’en a identifié aucun.

Les autorités indiquent que 33 710 prélèvements et 33 303 analyses ont été réalisés jeudi.

Elles ajoutent que 4373 doses de vaccin ont été administrées vendredi, pour un total de 253 904.