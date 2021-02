​Livraisons de vaccins: Justin Trudeau essaie de se faire rassurant

Justin Trudeau a tenté de calmer l’inquiétude et l’impatience grandissantes au pays quant au retard de livraisons de vaccins ces dernières semaines. Le premier ministre fédéral a dit comprendre les frustrations des citoyens et des provinces et a défendu son plan de match. Mais il n’avait pas de nouveaux détails à offrir, quant au calendrier de ces livraisons, pour apaiser la population.

Le ton se voulait avant tout rassurant. « Je sais qu’il y a beaucoup d’anxiété, alors je le répète : de notre côté, notre plan est en marche », a insisté le premier ministre en s’adressant directement aux Canadiens en conférence de presse vendredi.

« Je sais que vous attendez votre vaccin avec impatience. Je sais que surtout vous attendez les vaccins pour vos grands-parents avec grande impatience. On travaille sans relâche à chaque jour pour passer à travers ensemble de cette pandémie », a-t-il martelé, en assurant une fois de plus que le Canada recevra six millions de vaccins de Pfizer et de Moderna d’ici la fin mars (quatre et deux millions respectivement) et vingt millions de doses au printemps.

« Nous savions que des retards à court terme étaient possibles, alors nous avons planifié en conséquence », a affirmé le premier ministre, en réitérant qu’il s’entretient régulièrement avec les présidents des pharmaceutiques productrices de vaccins.

Je comprends que les provinces sont en train de faire face à des défis énormes.

M. Trudeau a toutefois refusé de préciser si des pénalités ou des recours sont prévus aux contrats d’approvisionnement de vaccins si les compagnies ne livrent pas la totalité des doses promises au Canada.

Les compagnies Pfizer et Moderna ont récemment réduit leurs livraisons de vaccins. C’était au tour de Moderna de revoir la sienne cette semaine, avec une réduction de 21 % par rapport aux doses qui étaient attendues (180 000 plutôt que 230 000). Le gouvernement a déjà prévenu que la cargaison serait encore moindre que prévu pour la semaine du 22 février.

C’est que les contrats du Canada prévoient une commande trimestrielle. Les pharmaceutiques peuvent donc modifier leurs livraisons hebdomadaires au fil des semaines sans pour autant enfreindre leur engagement contractuel. Mais ces fluctuations inquiètent les Canadiens — les libéraux de Justin Trudeau ont perdu des plumes dans les sondages — de même que les provinces, qui tentent tant bien que mal de vacciner leurs populations.

Les premiers ministres provinciaux ont fait part de leur frustration au premier ministre fédéral jeudi soir, lors de leur appel hebdomadaire avec Justin Trudeau. Les provinces ont même réclamé de voir les contrats d’Ottawa. M. Trudeau l’a refusé, selon les informations du Devoir, mais a fini par charger son ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, de voir si certains éléments de ces contrats pouvaient tout de même être partagés.

Les provinces réclament plus de prévisibilité de la part d’Ottawa, afin de coordonner leurs campagnes de vaccination. La stratégie fédérale en la matière aurait été qualifiée d’« échec retentissant » lors d’une conversation entre les premiers ministres provinciaux.

« Je comprends que les provinces sont en train de faire face à des défis énormes, a consenti M. Trudeau vendredi. Mais comme je l’ai dit depuis le début, nous sommes là pour aider les gens, pour aider les provinces. Nous sommes là pour passer au travers. On va continuer de travailler avec les provinces. »

Des doses en route

M. Trudeau a fait valoir que les livraisons de Pfizer augmenteront à la mi-février et que son gouvernement « se prépare aussi pour la phase “accélération” qui va débuter en avril, comme prévu ». L’approbation d’autres candidats vaccins actuellement à l’étude par Santé Canada viendra également bonifier les ressources du Canada.

Le Canada recevra en outre 1,9 million de doses du vaccin d’AstraZeneca d’ici la fin juin, par le biais de l’initiative COVAX, a-t-il confirmé. Ce qui s’ajoutera aux 20 millions de doses déjà commandées à la compagnie d’ici la même date.

Le premier ministre a dû se défendre de se prémunir des doses de vaccins réservées auprès du mécanisme COVAX — un mécanisme international rassemblant plusieurs pays afin d’approvisionner des pays moins fortunés. L’initiative est financée par des pays riches, qui peuvent commander des doses pour leurs propres populations tout en finançant en contrepartie la livraison de vaccins dans les pays plus pauvres ou en développement.

Le Canada a ainsi déboursé 440 millions, dont la moitié lui garantit jusqu’à 15 millions de doses de vaccins. Et Ottawa a fait savoir à l’initiative COVAX qu’il réclamerait une partie de cette commande dès la première distribution.

Les critiques ont fusé de toutes parts, tant de l’opposition que d’organismes comme Oxfam.

« Il a toujours été prévu que nos contributions servent à obtenir des doses de vaccins pour les Canadiens, de même qu’à soutenir les pays moins nantis », a fait valoir M. Trudeau.

Toujours pas de quarantaine à l’hôtel

Une semaine après avoir annoncé que les voyageurs de retour au Canada devraient bientôt se confiner dans des hôtels supervisés, Justin Trudeau n’avait pas de précisions à offrir vendredi.

Tout au plus a-t-il indiqué que les nouvelles mesures seront en place « aussitôt que possible ». Le gouvernement canadien œuvre aussi à « resserrer davantage les mesures à la frontière terrestre », a-t-il ajouté, en promettant là encore une annonce « bientôt ».

En vertu du plan dévoilé la semaine dernière, les Canadiens de retour de l’internationale par voie aérienne devront passer un test de dépistage de la COVID-19 à leur arrivée dans un aéroport canadien — en plus du test exigé avant de décoller de l’étranger. Les voyageurs devront ensuite en attendre le résultat dans un hôtel supervisé pendant un maximum de trois jours au coût de 2000 $, à leurs frais. Les voyageurs dont le test s’avérera négatif pourront terminer leur isolement de deux semaines chez eux. Les autres iront finir leur quarantaine de 14 jours dans un centre de santé public lui aussi supervisé.

On ignore à quel moment ces nouvelles mesures entreront en vigueur, quelles seront les modalités prévues par Ottawa, et dans quels hôtels ou centres de santé publics les voyageurs seront envoyés.