Québec dit n’avoir presque plus de vaccins

Le Québec ne vaccine presque plus contre la COVID-19, faute de vaccins. C’est le constat fait par le ministre de la Santé, Christian Dubé, vendredi en conférence de presse. Il a dit s’accrocher à la « promesse du gouvernement fédéral » que le Québec recevra le reste du 1,3 million de doses promises d’ici le 31 mars.

M. Dubé a également révélé que huit cas de variants du coronavirus ont été détectés jusqu’à maintenant au Québec, mais pas ceux du Brésil et de l’Afrique du Sud. « On veut retarder le plus possible la présence du nouveau variant britannique », a-t-il affirmé.

D’autres détails suivront.