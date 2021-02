Le nombre d’hospitalisations continue de baisser au Québec

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 continue de grimper tranquillement au Québec, alors que l’on en rapporte vendredi 1101, en plus d’ajouter 32 décès au bilan.

Au total, 267 773 personnes ont contracté le virus dans la province depuis le début de la pandémie, et on déplore 9973 décès.

Québec signale 33 nouveaux décès, mais en retire un du bilan parce qu’une enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

Sept décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 18 entre le 29 janvier et le 3 février, six avant le 29 janvier et deux à une date inconnue.

Le nombre total d’hospitalisations continue de diminuer, avec un recul de 30, pour un total de 1040. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de sept, pour un total actuel de 168.

On a réalisé 31 482 prélèvements le 3 février, pour un total de 6 018 739.

Finalement, 4140 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 248 673. Jusqu’à maintenant, 256 625 doses ont été reçues.