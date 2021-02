Québec donne le feu vert aux magasins, salons de coiffure et musées

Le premier ministre François Legault a annoncé mardi la réouverture des magasins, salons de coiffure et musées partout au Québec dès lundi prochain, 8 février.

Et « ça s’arrête là » pour l’ensemble du Québec, a-t-il ajouté. « On garde le couvre-feu, on garde l’interdiction des visites dans les maisons. On garde les restaurants, théâtres et cinémas fermés, sauf dans six régions », a-t-il ajouté.

Les six régions en question passeront au « orange » (l’Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent et le Nord-du-Québec). Les restaurants et gyms pourront y accueillir des clients à nouveau. Les activités sportives y reprendront. Et le couvre-feu passera à 21 h 30. À compter du 26 février, les théâtres et les cinémas pourront aussi rouvrir leurs portes dans ces régions.

« J’aurais aimé ça arriver avec plus d’assouplissements », a admis le premier ministre, avant d’ajouter que cela constituerait un « manque de respect » pour le personnel du milieu de la santé.

Québec a imposé le 9 février un couvre-feu à l’ensemble de la population. La mesure, qualifiée de « traitement choc » par M. Legault, visait à « envoyer un signal » aux Québécois, nombreux à avoir contourné les règles pendant les Fêtes.

Plus tôt dans la journée de mardi, les partis d’opposition ont exhorté le premier ministre à relâcher certaines mesures sanitaires. La cheffe libérale, Dominique Anglade, souhaitait que Québec mette fin à son cocktail de mesures « mur-à-mur » et à son approche « en yoyo ». Québec solidaire réclamait un assouplissement des règles encadrant les activités à l’extérieur. Le Parti québécois avait quant à lui demandé au gouvernement de rétablir le système d’alertes régionales et de permettre aux gymnases et aux salles d’entraînement, partout au Québec, de rouvrir leurs portes.