Le Québec passe sous la barre des 1000 nouveaux cas

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 passe sous la barre du millier au Québec, lundi, alors que l’on en signale 890. On note toutefois une légère hausse des hospitalisations.

Le bilan de la province est donc maintenant de 263 473 personnes infectées et 9826 décès.

On rapporte par ailleurs lundi 32 nouveaux décès. Quatorze décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 16 entre le 25 et le 30 janvier et deux avant le 25 janvier.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté de huit par rapport à la veille, avec un cumul de 1144. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de huit, pour un total de 183.

On a réalisé 27 279 prélèvements le 30 janvier, pour un total de 5 891 423.

Enfin, 796 doses de vaccin ont été administrées dans la journée de dimanche, pour un total de 239 023. Jusqu’à maintenant, 238 100 doses ont été reçues. Le ministère de la Santé note que le total de doses administrées est légèrement supérieur au total de doses reçues, car il prend en compte le fait que, pour certaines fioles, il a été possible d’extraire six doses plutôt que cinq.

À l’échelle du Canada, 781 831 cas de la COVID-19 et 20 100 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.



Au Canada Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 270 180 cas en Ontario, dont 6224 décès;

263 473 cas au Québec, dont 9826 décès;

124 208 cas en Alberta, dont 1639 décès;

66 779 cas en Colombie-Britannique, dont 1189 décès;

29 564 cas au Manitoba, dont 829 décès;

23 864 cas en Saskatchewan, dont 304 décès;

1580 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

1256 cas au Nouveau-Brunswick, dont 18 décès;

408 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

294 cas au Nunavut, dont un décès;

111 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

70 cas au Yukon, dont un décès;

31 cas dans les Territoires du Nord-Ouest; À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.