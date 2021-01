Québec recense 1685 nouveaux cas de COVID-19

La progression de la pandémie semble se stabiliser au Québec autour des 1600-1700 nouveaux cas pendant que la situation dans les hôpitaux continue de s’améliorer.

Selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé, le nombre de nouveaux cas s’est élevé vendredi à 1685. Le Québec atteint le plateau des 1600-1700 nouveaux cas pour une troisième journée d’affilée.

Les autorités recensent 17 448 cas actifs. Depuis le début de la pandémie, on a signalé 252 176 cas de COVID-19 sur le territoire québécois.

Le coronavirus continue de tuer. Les autorités ont déploré samedi 76 décès, dont 17 survenus dans les 24 dernières heures. Le bilan des victimes atteint maintenant 9437 personnes.

On note une diminution des hospitalisations pour une quatrième journée d’affilée. Au dernier bilan, on dénombre 1383 patients dans les hôpitaux québécois, soit 43 de moins que la veille. Toutefois, quatre personnes de plus sont aux soins intensifs, pour un total de 216.

Les laboratoires ont réalisé jeudi 38 231 prélèvements et 39 180 analyses.