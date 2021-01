L’impact des hospitalisations dues à la COVID-19 est énorme, s’alerte Québec

Les impacts de l’hospitalisation de 1436 personnes atteintes de la COVID-19, dont 211 aux soins intensifs, sont « énormes » sur le réseau de la santé, a fait valoir la sous-ministre adjointe au ministère de la Santé, Lucie Opatrny, lundi.

La situation est « particulièrement critique » dans le Grand Montréal où le nombre d’hospitalisations a doublé au fil du dernier mois tandis que de plus en plus professionnels de la santé manquent à l’appel. Plusieurs activités seront délestées : les chirurgies non urgentes et semi-urgentes, le dépistage du cancer du côlon par le biais d’une colonoscopie, les greffes de rein chez des adultes provenant de donneurs vivants à l’exception, des consultations en consultation externe, a indiqué la Dr Opatrny. « Les impacts sont énormes et ils se feront sentir encore plusieurs des mois voire des années », a-t-elle prévenu en conférence de presse.

À l’heure actuelle, la majorité des hôpitaux au Québec « réussissent avec difficulté », en ce moment, à effectuer des chirurgies urgentes y compris auprès des patients atteints du cancer.

Après avoir franchi le « niveau maximal de délestage », des établissements de santé se préparent à mettre en branle le Protocole national de priorisation pour l’accès aux soins intensifs adultes en contexte extrême de pandémie. « La situation actuelle dans les hôpitaux est très critique. La hausse des cas et des hospitalisations impose une pression énorme sur le réseau et les travailleurs malgré tous les efforts et les mesures déjà mis en place. Malheureusement, certains patients risquent d’en subir les conséquences », a averti Lucie Opatrny. « Si la tendance se maintient, il pourrait y avoir un dépassement des capacités des lits d’hospitalisation et de soins intensifs pour les patients, autant ceux de la COVID-19 que d’autres maladies. Ceci forcerait le réseau à prendre des décisions encore plus difficiles qu’elles le sont déjà », a ajouté la haute fonctionnaire à la tête de la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques.

Le Protocole national de priorisation pour l’accès aux soins intensifs vise à allouer les ressources « en maximisant les bénéfices, c’est-à-dire réduire la mortalité et sauver le plus de vies possible » en « étant juste et équitable » et en « se fondant sur les meilleures données disponibles sur les plans scientifiques et éthiques ».

Lorsque la capacité de base des soins intensifs franchit le seuil de 150 %, les établissements doivent revoir la réaffectation des ressources humaines et s’assurer de délester des activités pour répondre autant que possible à la surcharge. « Toutes les mesures possibles doivent d’abord être mises en place pour éviter de déclencher le présent protocole : en augmentant la capacité (surcapacité) des installations désignées, par des transferts interétablissements d’une même région — surtout au niveau de la région [de Montréal] — et des transferts interrégions », peut-on lire dans le document mis à jour en novembre dernier.

Lorsque la capacité de base des soins intensifs dépasse 200 %, la priorisation débute. Dans des cas extrêmes le Protocole prévoit de « donner congé » des soins intensifs aux patients qui « ne montrent pas d’amélioration clinique après 21 jours » ou encore « qui présentent une détérioration clinique substantielle » et y « donner la priorité à ceux [ayant] le meilleur pronostic clinique ».

Campagne de vaccination

De son côté, le premier ministre François Legault s’est réjoui lundi après-midi de la cadence de vaccination. « Nous voyons la lumière au bout du tunnel », a-t-il mentionné, spécifiant que près de la moitié des résidants des CHSLD ont été vaccinés jusqu’à maintenant, a fait remarquer M. Legault

Quelque 8400 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dimanche, pour un total de 92 452 doses. Le ministère de la Santé a écoulé 80 % des 115 375 doses qu’il a reçues. Les 22 923 autres doses sont en transit dans le réseau. « Le vaccin, amenez-en. On est prêts à vacciner », a lancé le ministre de la Santé, Christian Dubé, disant attendre 60 000 doses de Pfizer et 34 000 doses de Moderna dans les prochains jours.

Le gouvernement évalue à deux semaines le temps nécessaire pour vacciner tout le personnel des CHSLD. À ce jour, 60 000 travailleurs du réseau de la santé ont reçu le vaccin contre la COVID-19.

François Legault s’est aussi dit « impressionné » et « touché » par le respect du couvre-feu — qui est en vigueur de 20 h à 5 h depuis samedi soir — par la population québécoise. « C’était beau de voir que les Québécois étaient solidaires. […] Les Québécois sont capables de jouer en équipe », a-t-il dit en conférence de presse.

Après avoir remercié les Québécois, M. Legault a pris soin de saluer le travail « bien fait » des policiers, qui ont distribué 740 constats d’infraction assortis d’amendes salées à travers le Québec.

M. Legault a aussi « imploré » les Québécois de « faire attention aux personnes de 65 ans et plus » en évitant « le plus possible » d’entrer en contact avec elles, puisqu’elles sont derrière 95 % des décès liés à la COVID-19. « Ces personnes sont vulnérables. Nous devons les protéger. »

Par ailleurs, le premier ministre a dit « assumer » pleinement la décision de rappeler les élèves du primaire en classe, lundi matin. « C’est beau de voir ça », a souligné M. Legault, avant d’ajouter : « Je n’essaierai pas de vous faire à croire qu’il n’y a pas de risque. Mais, c’est un risque calculé. »