Couvre-feu: les Québécois devront prouver qu'ils ont le droit de circuler

Les Québécois qui sortiront de leur maison entre 20 h et 5 h dès samedi devront prouver qu’ils ont une bonne raison de violer le couvre-feu s’ils sont interceptés par la police.



Le fardeau de la preuve reposera sur leurs épaules, a averti la vice-première ministre Geneviève Guilbault en point de presse jeudi après-midi.



Il n'y aura toutefois pas de preuve officielle à émettre et des exceptions à la mesure seront évidemment en vigueur : pour le milieu de la santé et les travailleurs de nuit, par exemple. « Le but n’est pas de coincer des gens, a assuré Mme Guilbault. Les gens qui ont de bonnes raisons de circuler, les policiers vont le comprendre. »



D'autres détails suivront.