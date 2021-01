Vaccins: Québec doit respecter le délai d'injection recommandé, demandent des experts

Des voix s’élèvent pour demander au gouvernement Legault de faire marche arrière et de donner la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 dans le délai recommandé par les fabricants. Des spécialistes craignent que la récente décision de reporter l’administration de ces doses de trois mois pour immuniser un plus grand nombre de personnes vulnérables n’entraîne des conséquences fâcheuses.

Il y a d’abord une question d’éthique, selon l’épidémiologiste spécialisé en contrôle des infections de l’Université de Toronto, Colin Furness. Les gens qui ont déjà été vaccinés avec une première dose du vaccin de Pfizer-BioNTech en décembre ont consenti à recevoir la deuxième dose 21 jours plus tard, tel que recommandé par le fabricant.

« Lorsque soudainement vous changez d’avis, ils deviennent des sujets expérimentaux sans avoir donné un consentement éclairé, dénonce-t-il. L’Histoire est remplie d’exemples horribles où la médecine a fait des expériences sur des gens sans qu’ils ne le sachent ou qu’ils aient donné leur consentement. »

Douze résidents du Centre gériatrique Maimonides Donald Berman de Montréal, parmi les premiers à recevoir une dose du vaccin, ont mis en demeure le gouvernement québécois mardi pour obtenir un second coup d’aiguille d’ici 72 heures. « [Le] changement de protocole après l’administration de la première dose constitue un bris de contrat ou un changement inacceptable des décisions gouvernementales alors que les citoyens se basaient sur la première directive pour consentir à la vaccination », lit-on dans la lettre datée de mardi.

« On comprend que la deuxième dose ne doit pas être donnée [21 jours après la première] à la minute près. Mais attendre trois ou quatre mois, c’est déraisonnable », fait valoir en entrevue au Devoir l’avocat Julius Grey qui représente les plaignants.

Le report des injections après la fin mars préoccupe le professeur au Département de médecine moléculaire de l’Université Laval et chercheur en neuroimmunologie, Luc Vallières. Le gouvernement aurait tout intérêt, selon lui, à suivre le protocole recommandé par les compagnies pharmaceutiques et par la Food and Drug Administration aux États-Unis au lieu de nager dans l’inconnu. « Si on retarde d’une semaine ou deux, ça ne devrait pas changer grand-chose, mais si on retarde de plusieurs mois voire d’une année, qu’est-ce qui va arriver », demande-t-il en entrevue.

Le risque de créer des mutations du virus qui résisteraient aux nouveaux vaccins contre la COVID-19 est bien réel, selon le professeur spécialisé en immunologie de l’Université d’Ottawa, Marc-André Langlois. « Il y a une probabilité réelle de favoriser la création de mutants parce que la réponse immunitaire est incomplète, indique-t-il. Il y a une autre possibilité aussi d’avoir une perte d’efficacité à long terme parce que le type d’anticorps produit pourrait être de plus courte durée et il y a une probabilité réelle d’augmenter la transmission asymptomatique du virus. » Dans un tel cas, les gens qui ont reçu une première dose pourraient attraper la COVID-19 sans en développer les symptômes vu qu’ils n’ont pas une immunité complète et ainsi transmettre le virus sans le savoir.

La question fait débat

Le Comité d’immunisation du Québec (CIQ) ne fait pas mention de ces risques dans le document qui recommande au gouvernement le report de la deuxième dose. Autant le vaccin de Pfizer-BioNTech que celui de Moderna confèrent une immunité de plus de 90 % après 14 jours, fait-il valoir. Il souligne également que des centaines d’hospitalisations et de décès pourraient survenir si les personnes âgées de 70 ans et plus ne sont pas vaccinées rapidement.

Maryse Guay, une professeure de santé publique à l’Université de Sherbrooke qui fait partie du CIQ, assure que le comité est convaincu d’avoir fait le bon choix. « C’est vraiment l’urgence épidémiologique qui a été le grand, grand, grand moteur de cette décision, dit-elle. C’est presque un non-sens de dire que tu gardes des doses de vaccin dans le frigo, alors que des gens meurent sur le terrain. Et d’autre part, cette décision est basée sur l’examen approfondi des données épidémiologiques disponibles. »

Le développement de nouvelles souches de coronavirus chez les personnes ayant reçu une seule dose, « c’est une préoccupation », confirme Sandrine Moreira, la responsable de la génomique et de la bio-informatique au Laboratoire de santé publique du Québec, qui relève de l’INSPQ. « Ça fait partie des choses qu’on surveille de très près », ajoute-t-elle. Son équipe a été en contact avec le CIQ en aval de sa décision sur le report des doses de rappel. « Toutes ces informations, ils les ont. Et je respecte tout à fait les décisions qui ont été prises, parce qu’il y a d’autres contraintes à prendre en compte », dit Mme Moreira.

« Je suis très content de ne pas être dans les souliers des personnes qui ont pris cette décision », observe Andrés Finzi, un virologue de l’Université de Montréal. Selon lui, la protection immunitaire finale devrait être bonne, même si la deuxième dose est administrée plus tard que prévu. Il est même possible qu’un plus long délai améliore l’efficacité du vaccin. « Les compagnies pharmaceutiques ont limité au maximum le temps avant le boost — trois ou quatre semaines plutôt que douze — pour réaliser les essais cliniques de phase III le plus rapidement possible. Et ils ont obtenu des taux d’efficacité exceptionnels », explique-t-il. Elles n’avaient donc pas de raison de tester un délai plus long.

Partout dans le monde, la possibilité de repousser l’injection des secondes doses suscite des réactions scientifiques partagées. Dans une tribune publiée mercredi dans le Guardian, la virologiste américaine Angela Rasmussen et l’infectiologue canadien Ilan Schwartz appellent les autorités à se conformer au calendrier de vaccination initial. Ils expliquent que les vaccins à ARN messager — une molécule qui se dégrade rapidement dans le corps — ne stimulent que très brièvement le système immunitaire, ce qui pourrait signifier que la dose de rappel est particulièrement importante avec cette technologie. « Il existe un risque important qu’une seule injection soit insuffisante, en particulier pour les personnes âgées », écrivent-ils.

Dans des déclarations transmises au Devoir, les fabricants Pfizer et Moderna ont rappelé que leurs vaccins ont été testé respectivement avec des délais de 21 et 28 jours entre les doses. Ils disent ne pas pouvoir se prononcer sur la protection pour d’autres durées, mais ne condamnent pas explicitement le choix du Québec.

Mardi, des représentants de l’OMS ont recommandé en conférence de presse l’administration des deux doses selon le calendrier établi et testé par les fabricants, tout en soulignant qu’un report de quelques semaines du rappel est possible « dans des circonstances exceptionnelles ». La directrice du département immunisation et vaccins à l’OMS, Kate O’Brien, a cependant précisé que le délai ne devrait pas excéder six semaines.