Confinement prolongé de quatre semaines au Québec, couvre-feu de 20h à 5h

Pour la première fois depuis la grippe espagnole de 1918, le Québec se dote d’un couvre-feu pour freiner la propagation de la COVID-19.

À compter de samedi et jusqu’au 8 février, les Québécois ne pourront se trouver hors de leurs résidences entre 20 h et 5 h du matin, a annoncé mercredi le premier ministre, François Legault. Les épiceries et les dépanneurs devront donc fermer leurs portes à 19 h 30.

« Le couvre-feu, ce qu’il fait, c’est qu’il passe un signal », a lancé le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda. S’il n’a pas statué sur l’efficacité d’un couvre-feu d’un point de vue scientifique, il a en revanche souligné qu’un « ensemble de mesures » — dont le couvre-feu — est mis en place pour diminuer la possibilité que les Québécois se rassemblent.

Le premier ministre a quant à lui qualifié l’instauration d’un couvre-feu d’« électrochoc pour sauver des vies ».

Volte-face sur l’école

Le retour en classe des élèves du primaire aura bel et bien lieu lundi prochain, 11 janvier. Celui des élèves du secondaire sera en revanche repoussé d’une semaine, au 18 janvier.

Le gouvernement québécois a aussi choisi de prolonger la fermeture des commerces non prioritaires jusqu’au 8 février, en plus d’imposer le télétravail jusqu’à la même date.

L’annonce de Québec marque une volte-face dans l’approche préconisée dans les écoles. En reconnaissant les « potentiels problèmes qu’amènent les aérosols », François Legault a annoncé que les élèves de cinquième et sixième année devront porter un masque en classe, et que l’ensemble des élèves devront porter un couvre-visage dans les corridors. Au secondaire, tous les élèves devront porter des masques de procédure, lesquels seront fournis — au nombre de deux par jour — par Québec.

Quelques exceptions

Le couvre-feu imposé par Québec, de même que le prolongement des mesures de confinement, comportent quelques exceptions.

Les stations-service et les pharmacies pourront par exemple demeurer ouvertes après 20 h. Les tournages pourront aussi se poursuivre, « ne serait-ce que » pour permettre aux Québécois de « se divertir », a fait valoir le premier ministre.

Malgré la fermeture des lieux de culte, les funérailles pourront être célébrées, à condition de réunir un maximum de 10 personnes. La cueillette de certains produits sera aussi permise dans les magasins de détail.

Une première en un siècle

L’imposition d’un couvre-feu est une mesure rarissime au Québec. La plus récente restriction de circuler d’une telle ampleur a été imposée il y a un siècle, afin de juguler la grippe espagnole. En 1918, l’armée canadienne avait eu pour mission de faire respecter un couvre-feu, qui s’ajoutait à des directives comprenant la fermeture des églises, des cinémas et des magasins.

Les Québécois ont ensuite connu des couvre-feux partiels lors des exercices « d’obscurcissement » (black-out) de la Seconde guerre mondiale. Au bruit des sirènes, les citadins devaient s’enfermer dans leur résidence en éteignant leurs lumières afin d’éliminer les points de repère aux éventuels bombardiers allemands. Le piéton surpris loin de chez lui devait quant à lui se précipiter dans le premier commerce venu pour attendre la fin de l’exercice d’une dizaine de minutes.

Avec Dave Noël